



Во второй половине 2024 года в медицинских учреждениях Волгоградской области планируют массово внедрить искусственный интеллект. Специальный программный комплекс подстрахует терапевтов от неправильного диагноза. Накануне региональные власти объявили о поиске подрядной организации для интеграции новой системы.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проектно-сметную документацию, врачам будет достаточно качественно опросить пациента, внести данные в электронную карточку, а искусственный интеллект сам предложит варианты диагноза. Медикам останется лишь сделать правильный выбор.

На внедрение программного комплекса из регионального бюджета выделено 7 млн рублей. Он должен быть интегрирован в областную информационную систему здравоохранения до 31 октября 2024 года.

При передаче искусственного интеллекта волгоградские врачи планируют устроить комплексное испытание системы, по итогу которого специалистам предстоит оценить правильность постановки диагнозов и её общую эффективность.

Помимо страховки терапевтов от ошибок, в Волгоградской области планируется доверить искусственному интеллекту ведение записи на врачебный приём. Так, ещё одним аукционом власти объявили о поиске поставщика программного обеспечения, которое будет записывать пациентов к врачу по телефону.

Голосовой помощник должен быть способен распознавать устную речь, фиксировать данные, производить семантический анализ и в зависимости от содержания звонка направлять пациента по одному из запрограммированных сценариев. На внедрение этого комплекса из бюджета выделено 7,4 млн рублей.

Отметим, заявки на участие в обоих аукционах принимаются до 22 апреля. Победители должны быть определены в течение ещё нескольких дней.