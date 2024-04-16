Общество

Град прошелся по очередному хутору в Волгоградской области

Общество 16.04.2024 14:06
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16.04.2024 14:06


Жители Дубовского района Волгоградской области попали под сильнейший ливень с градом. Как сообщает V102.RU, непогода прошлась по хутору Спартак накануне вечером. 



Жители хутора наблюдали град размером с горох на своих участках. Кому-то повезло меньше – погодное явление заставило по пути домой местных автомобилистов остановиться и припарковаться на ближайшей обочине, чтобы переждать непогоду. Селяне переживают за плодовые деревья, которые сейчас цветут. Из-за сильного ливня и града в этом году вишню с абрикосами можно и не дождаться. 

Отметим, V102.RU ранее сообщало о стихии в селе Рахинка в Среднеахтубинском районе. В воскресенье, 14 апреля, под град также попали жители Кировского и Красноармейского районов в Волгограде. 

Видео: Дубовский базар / Telegram

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