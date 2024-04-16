Град прошелся по очередному хутору в Волгоградской области





Жители Дубовского района Волгоградской области попали под сильнейший ливень с градом. Как сообщает V102.RU, непогода прошлась по хутору Спартак накануне вечером.





Жители хутора наблюдали град размером с горох на своих участках. Кому-то повезло меньше – погодное явление заставило по пути домой местных автомобилистов остановиться и припарковаться на ближайшей обочине, чтобы переждать непогоду. Селяне переживают за плодовые деревья, которые сейчас цветут. Из-за сильного ливня и града в этом году вишню с абрикосами можно и не дождаться.

Отметим, V102.RU ранее сообщало о стихии в селе Рахинка в Среднеахтубинском районе. В воскресенье, 14 апреля, под град также попали жители Кировского и Красноармейского районов в Волгограде.

Видео: Дубовский базар / Telegram