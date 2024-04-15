Прощай, урожай: град обрушился на село под Волгоградом

Сегодня, 15 апреля, в поселке Рахинка Среднеахтубинского района Волгоградской области неожиданно выпал град. Как сообщает V102.RU, видеозаписью с разгулом стихии волгоградцы поделились в местном Telegram-канале.
- Вот это нас накрыло! - комментируют случившееся авторы видеоролика. Град размером с горох засыпал село, нанеся урон будущему урожаю. Непогода сопровождалась сильным ветром и проливным дождем. Местным жителям предстоит еще подсчитать нанесенный стихией ущерб.
Напомним, днем ранее град выпал в Кировском и Красноармейском районах Волгограда.
Видео: Волгоград / Telegram