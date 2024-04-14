Первая гроза, град и палящее солнце: волгоградцы обсуждают причуды апрельской погоды





В Волгограде воскресный день запомнится горожанам стремительно меняющейся погодой. Сначала голубое небо над региональной столицей затянула лёгкая облачность, после чего ближе к полудню над жилыми кварталами пронеслись громовые раскаты и начался дождь.

Как рассказали журналистам ИА «Высота 102» читатели, в районах города природа проявила свой строптивый нрав по-разному. Так, пока жители Красноармейского района искали спасение от града, в Советском районе прошёл лишь крупный, но редкий дождь. При этом в Дзержинском районе, по сообщениям местных жителей, ближе к часу начался практически тропический ливень.





Но как погода неожиданно испортилась, так же быстро небо над городом вновь прояснилось. Уже ближе к 15:00 жители и гости областного центра смогли продолжить променад под весенний аккомпанемент трелей и рулад десятков радующихся солнечной погоде птиц.

Отметим, по прогнозу синоптиков RP5, до конца воскресного вечера ожидается ясная, маловетреная погода. Температура воздуха будет в районе +15 °C. При этом первый день рабочей недели также запомнится дождём и сильным ветром с порывами до 12–14 м/с. Днём воздух прогреется до +20 °C, а в ночь на вторник опустится до +14 °C.

Фото: жители Красноармейского района / сообщество «Волгоград №1»