Мэрия Волгограда заплатила 330 тысяч рублей за несуществующие остановки

Администрация Волгограда вот уже почти год не исполняет решение суда, который обязал чиновников оборудовать остановочные павильоны в дачном массиве «Пичуга». Как сообщили V102.RU в пресс-службе уполномоченного по правам человека Волгоградской области, в мае 2022 года в адрес омбудсмена поступили жалобы дачников на проблемы с автобусами, а также на неудовлетворительное техническое состояние остановочных павильонов.К защите прав граждан подключилась прокуратура, которая в ноябре 2022 года направила исковое заявление к администрации города с требованием оборудовать места посадки и высадки пассажиров укрытиями от неблагоприятных погодных условий, а также лавочками и урнами.В марте прошлого года межрайонным отделом судебных приставов по особым исполнительным производствам ГУФССП России по Волгоградской области было возбуждено исполнительное производство в связи с игнорированием решения суда. За не исполнение судебного решения с мая 2023 по апрель 2024 года с администрации Волгограда было взыскано в общей сложности 330 000 руб. штрафных сборов. Однако решение суда должником по-прежнему не исполнено. В аппарате омбудсмена заверили, что предпримут все меры для понуждения чиновников заняться установкой павильонов.