Общество

Главку МВД России по Волгоградской области исполнилось 105 лет

Общество 16.04.2024 11:35
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16.04.2024 11:35


Сегодня, 16 апреля, 105 лет исполняется со дня образования Главного управления МВД России по Волгоградской области. Главк был создан в Царицыне в разгар гражданской войны. За минувшие десятилетия правоохранители стояли на страже интересов граждан, несмотря на все исторические события и социально-экономические потрясения.

Как сообщает ИА «Высота 102», привычную структуру милиция обрела в 1930-х годах. Именно в этот период на территории Сталинградской области были образованы подразделения ГАИ, БХСС, службы паспортного контроля, а также детские комнаты милиции и добровольческие объединения, оказывающие помощь в поддержании порядка.

Во время Сталинградской битвы сотрудники милиции в составе 10-й дивизии войск НКВД первыми встретили на подступах к региональной столице немецко-фашистских захватчиков. В результате боев порядка 700 сотрудников ведомства были удостоены государственных наград.

Уже в период современной России сотрудники регионального главка МВД продолжили достойно исполнять служебный долг. Многие правоохранители участвовали в уничтожении террористического подполья на территории Чечни и Дагестана.

Напомним, что  ГУ МВД России по Волгоградской области выбилось в лидеры среди ведомств регионов России по показателям за 2023 год. Так, общее количество зарегистрированных в регионе преступлений снизилось сразу на 9%. На 22,5% сократилось количество правонарушений, совершенных подростками. Об этом депутатам Волгоградской областной думы сообщил в марте 2023 года начальник ГУ МВД России по Волгоградской области, генерал-лейтенант Дмитрий Вельможко. 

Редакция ИА «Высота 102» присоединяется ко всем теплым поздравлениям, которые сегодня звучат в адрес сотрудников регионального главка.  Желаем крепкого здоровья и новых свершений во благо страны. 

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