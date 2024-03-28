Общество

Волгоградское ГУ МВД России выбилось в лидеры по «успеваемости» в 2023 году

Общество 28.03.2024 13:19
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28.03.2024 13:19


Количество зарегистрированных преступлений в 2023 году снизилось в Волгоградской области на 9%. Об этом 28 марта сообщил депутатам облдумы начальник регионального ГУ МВД России генерал-лейтенант Дмитрий Вельможко. В региональном парламенте, сообщает ИА «Высота 102», сегодня состоялся ежегодный отчет о деятельности полиции.

По словам Дмитрия Вельможко, одновременно с тем, что уровень преступности продолжает снижаться, в регионе растет раскрываемость преступлений. Так, сообщил глава управления, количество раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений категории «прошлых лет» увеличилось в 2023 году более чем на 15%. 

Отдельно главный полицейский Волгоградской области выделил тот факт, что меньше преступлений стало совершаться несовершеннолетними – на 22,5% сократилось количество «подростковых» преступлений, на 16% сократилось число подростков, совершивших преступления повторно. Этого, по мнению Вельможко, удалось достичь благодаря профилактической работе с детьми.  

Основные усилия в 2023 году, подчеркнул докладчик, были направлены сотрудникам органов МВД в прошлом году на повышение эффективности организации охраны общественного порядка и общественной безопасности, борьбу с киберпреступлениями, незаконным распространением оружия и наркотиков, защиту бюджетных средств, совершенствование практики предварительного расследования.

Что касается IT-преступлений, то здесь, по словам Дмитрия Вельможко, также увеличилось количество расследованных преступлений  – на 30,5%. Сами же волгоградцы на 29% стали переводить деньги мошенника, что объясняется повышением осведомленности граждан о методах злоумышленников.

Из отчета начальника ГУ МВД России по Волгоградской области:  

  • на 16 % повысился уровень безопасности на улицах Волгограда. Весомый вклад в профилактику уличной преступности вносит вовлечение в этот процесс сил общественности, развитие правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город». За последние 10 лет количество подключенных камер увеличилось практически в 17 раз. При участии общественных формирований – казачьих и народных дружин пресечено более 6 тысяч административных правонарушений и за совершение преступлений задержано 190 лиц;
  • по итогам работы за 2023 год Главное управление МВД России по Волгоградской области занимает 3 место среди всех субъектов Российской Федерации. 

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