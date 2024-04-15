



В Волгограде прошел региональный этап ежегодной Всероссийской ярмарки вакансий «Работа России. Время возможностей». В нем приняли участие крупные работодатели, в том числе ООО «Каустик», ОАО «РЖД», «Красный Октябрь» и «Концессии водо- и теплоснабжения».

На одной площадке Центра занятости населения соискатели и работодатели из разных отраслей промышленности смогли обсудить возможности по трудоустройству. Основную массу посетителей составили студенты, еще не имеющие трудового опыта, но желающие найти достойную работу. Сотрудники отдела по подбору персонала рассказали будущим специалистам о перспективах карьерного роста и помогли подобрать подходящую им вакансию.

В числе желающих присоединиться к трудовому коллективу ресурсоснабжающих организаций оказался Виктор Чернов – учащийся 3-го курса Волгоградского государственного технического университета по специальности «водоснабжение и водоотведение».

– Мне очень понравился ознакомительный ролик, который открыл презентацию стенда «Концессий водо- и теплоснабжения». Компания предлагает действительно достойные условия труда, которые, как мне стало известно, продолжают улучшаться, и хорошую зарплату. Я бы хотел совмещать работу с учебой и уже выбрал несколько вакансий по профессии, которые мне подходят, – признался Виктор.

Напомним, что ООО «Концессии водо- и теплоснабжения» выстраивают тесное сотрудничество с вузами и средними специальными учебными заведениями Волгоградской области , приглашая студентов и учащихся к прохождению практики на коммунальных объектах. С начала года здесь уже прошли практику учащиеся четвертого курса Волгоградского строительного техникума, специализирующиеся по направлению «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции», студенты Волгоградского государственного технического университета» по профилю «Теплогазоснабжение и вентиляция» и студенты Волгоградского технического колледжа по специальности «Теплогазоснабжение и теплотехническое оборудование».

Сейчас производственную практику на объектах уже проходят студенты третьего курса Волгоградского государственного технического университета, специализирующихся по направлению «Теплогазоснабжение и вентиляция». Осваивать принципы работы тепловых сетей молодые специалисты будут до 26 апреля. В течение 2024 года пройти производственную практику смогут студенты и учащиеся других профильных образовательных учреждений региона. А для тех, кто хочет освоить профессию с нуля, работает учебный центр.

Подробная информация об условиях трудоустройства размещена на официальных сайтах ресурсоснабжающих организаций, на сайте «Работа России» и «Hh.ru».

Отметим, что федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа в России. Время возможностей» пройдет 28 июня 2024 года.

