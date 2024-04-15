В Волгограде 80% работников недовольны зарплатой, но не решаются просить прибавки





В Волгограде львиная доля работников уверены, что их труд недооценён работодателем, однако лишь каждый четвёртый не боится открыто заявить об этом начальству. К таким выводам пришли аналитики SuperJob по итогу проведённого исследования.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на оценки экспертов, лишь 5% волгоградцев считают, что их зарплата соответствует уровню квалификации. Порядка 80% уверены, что достойны большего, из них 24% на данный момент уже ведут переговоры об увеличении оклада, 30% готовятся просить прибавки, 26% не решаются.

При этом большинство волгоградских работников уверены, что требовать повышения зарплаты как в случае частных коммерческих структур, так и бюджетных организаций бесполезно. Одни экономят на всём ради максимальной прибыли, другие — зависят от решений вышестоящего руководства и выделенного финансирования.

Отметим, лучше всего знают цену своему труду и не боятся об этом открыто говорить работодателю волгоградцы с зарплатой от 100 тыс. рублей.