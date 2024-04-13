В Волжском ищут 51-летнюю женщину с необычным отчеством

В Волжском добровольцы с 9 апреля разыскивают 51-летнюю жительницу Волжского Волгоградской области Наталью Досифеевну Дернову, сообщает V102.RU со ссылкой на поисковый отряд «ЛизаАлерт». Женщину ушла из дома и бесследно исчезла.

Приметы пропавшей волжанки:

рост 160 сантиметров

нормальное телосложение

волосы каштановые с проседью

глаза карие

В день исчезновения была одета в джинсовый пиджак синего цвета и светлые брюки в клетку. Если вы обладаете информацией, способной помочь розыску, просьба сообщить координатору волонтеров по номеру 8 919 547 92 63.

Напомним, в Волгоградской области ищут 22-летнего Вадима Иванченко, который ушел из дома с военным билетом.

Фото: «ЛизаАлерт» / t.me