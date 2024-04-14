Общество

В Волгограде закрыли на модернизацию первую в регионе станцию зарядки электромобилей

Общество 14.04.2024 08:11
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14.04.2024 08:11


В Центральном районе Волгограда у ТРК «Европа Сити Молл» началось обновление станции зарядки электромобилей. Сооружение открылось в 2022 году, однако, как выяснили корреспонденты ИА «Высота 102», на текущий момент оно не в полной мере могло обеспечить потребности современных автомобилей в быстрой зарядке.

На отсутствие зарядных устройств на станции обратили внимание читатели информагентства. Волгоградцев смутил тот факт, что на месте установок остались  лишь провода. Ситуацию прояснили в «Центре цифровой трансформации». 

– Несколько лет назад нами здесь были установлены зарядные устройства мощностью 60 киловатт. На тот момент этого хватало, чтобы покрыть потребности основной массы электромобилей. Но прогресс не стоит на месте, за прошедшие годы производители шаг за шагом переходят на аккумуляторы более современной архитектуры. Инженеры стараются всячески сократить время зарядки. Мы тоже вынуждены идти в ногу с этими тенденциями. В ближайшее время у ТРК «Европа Сити Молл» будут смонтированы новые комплексы мощностью до 150 киловатт, – рассказал ИА «Высота 102» директор «Центра цифровой трансформации» Сергей Торбин.


Специалисты демонтировали старые зарядные устройства – в ближайшее время здесь проложат усиленную линию сетей электроснабжения, после чего начнется монтаж нового оборудования. Повышение мощности станции позволит сократить время зарядки автомобилей в 1,5 раза. При этом новые зарядные комплексы изначально будут предусматривать возможность для их дальнейшей модернизации с усилением вплоть до 250 киловатт.

Отметим, помимо увеличения мощности, новые комплексы позволят одновременно заряжать вместо трёх сразу шесть автомобилей.

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