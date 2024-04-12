Бочаров осмотрел дорожные пылесосы и пригрозил УК-«грязнулям» в Волгограде





Осмотр новой коммунальной техники, поступившей для уборки улиц Волгограда, провел утром 12 апреля губернатор Андрей Бочаров. Как сообщили V102.RU в обладмине, глава региона рассказал о дальнейших планах по обновлению парка специализированных машин и высказался в адрес управляющих компаний, которые разводят грязь во дворах.

Как ранее сообщалось, на днях в Волгоград прибыла новая партия специализированной техники - 12 комбинированных дорожных машин российского производства. Губернатор сегодня ознакомился с возможностями ЭД300КГ. Это так называемые дорожные пылесосы, собранные на базе шасси КАМАЗа с системой газодизельного питания. Они предназначены для круглогодичной механизированной влажной уборки городских магистралей, площадей и тротуаров с твердым покрытием, очистки прилотковых зон.





Новая техника уже распределена по районам Волгограда. Как отметил Бочаров, в планах - полное обновление всего парка коммунальной техники, которая на данный момент заменена на 73%.

- Волгоград доложен быть обеспечен современной техникой. Порядка 100 единиц уже приобретены. Необходимо приобрести еще порядка 100, — губернатор отметил, что далее по аналогии с подходом к обновлению подвижного состава городского общественного транспорта также будут предусмотрены ежегодные закупки для своевременного обновления коммунального парка. — Тщательно необходимо подходить к вопросам приобретения средств малой механизации. Такая техника крайне нужна для поддержания порядка в парках и скверах, на тротуарах.





Всего в 2023 — в начале 2024-го было закуплено 100 единиц современного спецтранспорта общей стоимостью 1,7 млрд рублей.

Андрей Бочаров также высказался в адрес управляющих компаний, которые не хотят исполнять свои обязанности. По его словам, от таких УК-«грязнуль» нужно избавляться.

- Жители средства платят, но управляющие компании не занимаются уборкой дворовых территорий — с этим вопросом будем разбираться. Не способны УК выполнять свои обязанности — значит они не должны работать. Жители не должны становиться заложниками управляющих компаний, - сказал губернатор.





Глава региона также отметил, что такие организации должны иметь необходимый арсенал техники для качественного выполнения своих обязанностей.

Фото: администрации Волгоградской области