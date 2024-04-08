



В Волгоград прибыла новая партия специализированной техники. На этот раз автопарк коммунальщиков пополнили 12 дорожных пылесосов. Машины переданы поставщиком и проходят процедуру регистрации.

- Комбинированные дорожные машины ЭД300КГ предназначены для механизированной влажной уборки городских дорог, площадей и тротуаров с твердым покрытием, а также очистки прилотковых зон от пыли, песка, щебня, листьев и мелкого мусора. Специализированные машины, проезжая по улицам, щётками подгребают мусор, засасывая его в специальный бункер, - уточнили в пресс-службе администрации Волгограда.

Техника будет распределена между муниципальными предприятиями «Северное» и «ДСЭР Советского района Волгограда». На улицы города машины выйдут уже в ближайшие недели.

Отметим, что жители спальных районов сообщают, что техника до второстепенных улиц либо не доходит вообще, либо остается незамеченной. На центральных улицах подметальные и поливальные машины при этом курсируют регулярно.

Фото: пресс-служба администрации Волгограда