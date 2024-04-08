Общество

А в спальные районы заедут? В Волгограде уборкой улиц займутся 12 новых пылесосов

Общество 08.04.2024 15:09
0
08.04.2024 15:09


В Волгоград прибыла новая партия специализированной техники. На этот раз автопарк коммунальщиков пополнили 12 дорожных пылесосов. Машины переданы поставщиком и проходят процедуру регистрации.

- Комбинированные дорожные машины ЭД300КГ предназначены для механизированной влажной уборки городских дорог, площадей и тротуаров с твердым покрытием, а также очистки прилотковых зон от пыли, песка, щебня, листьев и мелкого мусора. Специализированные машины, проезжая по улицам, щётками подгребают мусор, засасывая его в специальный бункер, - уточнили в пресс-службе администрации Волгограда.

Техника будет распределена между муниципальными предприятиями «Северное» и «ДСЭР Советского района Волгограда». На улицы города машины выйдут уже в ближайшие недели.

Отметим, что жители спальных районов сообщают, что техника до второстепенных улиц либо не доходит вообще, либо остается незамеченной. На центральных улицах подметальные и поливальные машины при этом курсируют регулярно. 

Фото: пресс-служба администрации Волгограда

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
08.04.2024 16:34
Общество 08.04.2024 16:34
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 16:14
Общество 08.04.2024 16:14
Комментарии 0

0
Далее
Общество
08.04.2024 16:11
Общество 08.04.2024 16:11
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 15:37
Общество 08.04.2024 15:37
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 14:53
Общество 08.04.2024 14:53
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 13:30
Общество 08.04.2024 13:30
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 13:24
Общество 08.04.2024 13:24
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 13:19
Общество 08.04.2024 13:19
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 12:25
Общество 08.04.2024 12:25
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 12:00
Общество 08.04.2024 12:00
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 11:21
Общество 08.04.2024 11:21
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 10:18
Общество 08.04.2024 10:18
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 10:10
Общество 08.04.2024 10:10
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 08:59
Общество 08.04.2024 08:59
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2024 08:16
Общество 08.04.2024 08:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:34
Юный фанат «Ротора» смог посетить матч на подаренной Детфондом коляскеСмотреть фотографии
16:14
Площадка и стадион волгоградской школы на Спартановке обрели новую жизньСмотреть фотографии
16:11
Волгоградка взыскала с Wildberries 20 тыс. за испорченный горнолыжный костюмСмотреть фотографии
15:37
Семья умершего в больнице Волжского ребенка взыскала с медиков 1,9 млн рублейСмотреть фотографии
15:09
А в спальные районы заедут? В Волгограде уборкой улиц займутся 12 новых пылесосовСмотреть фотографии
14:59
СК предъявил обвинение банде подростков, избивших волгоградца в автобусеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:53
Мост на Волжской ГЭС с 9 апреля закроют для транзитных грузовиковСмотреть фотографии
14:08
В среднем по 312 тысяч рублей кредитов набрали волгоградцыСмотреть фотографии
13:30
В Волгограде нового россиянина лишили гражданства за преступлениеСмотреть фотографии
13:24
Жителей поселка под Волгоградом напугала перекличка Симбы и БонифацияСмотреть фотографии
13:19
Под Волгоградом нашли больше 8 тонн молока неизвестного происхожденияСмотреть фотографии
12:25
В Волжском 9 апреля завершится отопительный сезонСмотреть фотографии
12:00
Бастрыкина возмутил заклеенный скотчем мемориал в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:21
Андрей Бочаров потребовал навести порядок в регионе после зимыСмотреть фотографии
10:37
Под Волгоградом 65-летний мужчина сгорел в вагончикеСмотреть фотографии
10:18
В Волгоградской области 1,5 тыс. камер будут выслеживать нарушителей на ЕГЭСмотреть фотографии
10:15
В Волгограде массовое ДТП с троллейбусом попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:10
Переправа между Камышином и Николаевском заработает 9 апреляСмотреть фотографии
09:52
Черный столб дыма поднялся рядом с АЗС в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:38
Талантливые студенты ВолгГТУ получили 200 000 рублей за инновационные проектыСмотреть фотографии
09:36
УФСБ задержало планировавшего побег в ВСУ волгоградцаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:59
В Волгограде новую станцию микрофильтрации подключат к канализационной сетиСмотреть фотографии
08:16
Стабильное тепло до +22 пришло в ВолгоградСмотреть фотографии
07:56
В третьем городе Волгоградской области 8 апреля отключили батареиСмотреть фотографии
06:45
«Есть в этом что-то от квеста»: волгоградский фотограф поймал в объектив удивительных шилоклювок и кудрявых пеликановСмотреть фотографии
21:20
Под Волгоградом легковушка вылетела на обочину и опрокинуласьСмотреть фотографии
20:18
Рамазан в ударе: «Ротор» обыграл «Родину-2» со счетом 2:0Смотреть фотографии
19:47
Пропавшего в поисках работы пенсионера ищут в Волгограде с 4 апреляСмотреть фотографии
19:00
«Слово обманет, а тело нет»: полиграфолог рассказал, с какими вопросами приходят волгоградцы чаще всегоСмотреть фотографииCмотреть видео
18:23
Под Волгоградом при рытье траншеи нашли человеческие останкиСмотреть фотографии
 