Волжская ГЭС 12 апреля заработала в режиме весеннего попуска

Напомним, в федеральном ведомстве этой весной уже несколько раз срочно пересматривали краткосрочные режимы работы Волжской ГЭС. Это объясняли опасностью перелива Волгоградского водохранилища в связи с его быстрой заполняемостью.
Общество 12.04.2024 09:11
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12.04.2024 09:11
Напомним, в федеральном ведомстве этой весной уже несколько раз срочно пересматривали краткосрочные режимы работы Волжской ГЭС. Это объясняли опасностью перелива Волгоградского водохранилища в связи с его быстрой заполняемостью.
Росводресурсы в очередной раз скорректировали расходы воды через Волгоградский гидроузел, который начал работать в режиме специального весеннего попуска сегодня, 12 апреля. Изменения также касаются среднесуточных расходов. В частности, 12 и 13 апреля они составят 8000±500 м³/с, 14 апреля - 10000±500 м³/с. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу Волжской ГЭС.Предыдущее указание Росводресурсов от 4 апреля устанавливало среднесуточные сбросные расходы 12 апреля в объеме 9000±300 м³/с, 13 апреля - 10000±500 м³/с, 14 апреля - 11000±500 м³/с.
Напомним, в федеральном ведомстве этой весной уже несколько раз срочно пересматривали краткосрочные режимы работы Волжской ГЭС. Это объясняли опасностью перелива Волгоградского водохранилища в связи с его быстрой заполняемостью.
Фото V102.RU
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