Общество

Под Волгоградом саперы обезвредили 100-килограммовую авиабомбу

Общество 11.04.2024 17:54
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11.04.2024 17:54


В Чернышковском районе Волгоградской области завершилась спецоперация по обезвреживанию авиационной бомбы времен Великой Отечественной войны. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», фугас был обнаружен фермером на одном из сельскохозяйственных участков вблизи хутора Большетернового.

– Сегодня в 17:00 пиротехническим расчетом Донского спасательного центра МЧС России была обезврежена фугасная авиационная бомба времен Великой Отечественной Войны ФАБ-100, которая была обнаружена накануне в Чернышковском районе Волгоградской области. Это пятая ФАБ, обнаруженная и уничтоженная на территории региона с начала 2024 года, – рассказали журналистам в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Напомним, 11 апреля стало известно об опасной находке в Городищенском районе Волгоградской области. Здесь вблизи ж/д станции Орловка был обнаружен минометный снаряд калибра 45 миллиметров.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области

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