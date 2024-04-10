Первый в этом году случай заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) выявлен в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в территориальном управлении Роспотребнадзора, заболевание диагностировано у жителя Еланского района.

ГЛПС – природно-очаговая инфекция, вызываемая хантавирусами. Часто заболевание имеет тяжелое клиническое течение. Переносчиками этих вирусов являются определенные виды грызунов. Передаются хантавирусы воздушно-полевым путем, при соприкосновении с грызунами или через зараженные их выделениями продукты и воду.

Специалисты рекомендуют защищать органы дыхания во время уборки гаражей, сараев, дачных домиков и других помещений, где могут обитать грызуны. Перед едой необходимо тщательно мыть руки с мылом, хранить продукты в недоступных для грызунов местах. Также рекомендуется защищать свое жилище от этих млекопитающих.

При проявлении первых признаков заболевания необходимо обратиться к врачу. Это высокая температура, головная боль и тошнота, воспаление лимфатических узлов, боль в горле, пояснице и животе и даже сыпь.

Клинические проявления ГЛПС обусловлены поражением почек.