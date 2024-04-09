Происшествия

«Мы уехали на полчаса»: под Волгоградом сгорел дом с бабушкой

Происшествия 09.04.2024 19:46
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09.04.2024 19:46


Страшная трагедия произошла сегодня, 9 апреля, в поселке Новая Надежда Городищенского района Волгоградской области. Как рассказали V102.RU жители поселка, днем загорелся дом, где проживала семья из пяти человек. В огне погибла 86-летняя бабушка.
- Там жили муж с женой, которая сейчас беременна третьим ребенком, ее мама, двое детей и бабушка жены, - рассказали односельчане. – Они в одночасье остались без всего – без вещей, документов, всего имущества, которое наживали за многие годы. У семьи осталось только то, что было на них одето. У них есть недостроенный дом, но он непригоден для жилья, - делятся потрясенные люди.
Глава семьи, Дмитрий Игнатов, рассказал корреспонденту V102.RU подробности этой трагедии.
- Мы сегодня отъехали ненадолго, минут на 30-40, - говорит Дмитрий. – Дома оставалась только бабушка. А через какое-то время нам звонят соседи и говорят, что в нашем доме горит крыша. Бабушка наша погибла. Она была неходячая, не могла сама спастись.

По словам односельчан, дом сгорел быстро. Дмитрий предполагает, что причиной пожара могло стать замыкание в кабеле, идущем в строение от столба.
Пока оставшихся без жилья земляков приютили соседи. Семья находится пока в шоковом состоянии и не может понять, как жить дальше.
- Мы спрашиваем их, что надо, а они только плачут. Но мы знаем, что необходимо многое. Это и продукты, одежда, постельные принадлежности, посуда, средства личной гигиены. Мы тоже собираем семье помощь и просим всех неравнодушных людей присоединиться к нам и не оставить ее без поддержки, - обращаются жители поселка.
Контакты пострадавших:
Климчева Елена Анатольевна 89616566032
Игнатова Виктория Александровна 89616566031
Чернова Вера Александровна 89608837363
Игнатов Дмитрий Игоревич 89692895867


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