В Волгограде спальные районы задыхаются в дорожной пыли

В Волгограде администрация сообщила о покупке 12 новых дорожных пылесосов, которые уже в ближайшее время должны приступить к уборке городских дорог от накопившейся за зиму пыли. Коммунальные машины, по данным мэрии, усилят работу по наведению порядка. Однако, сообщают волгоградцы, в спальных районах такую технику либо не видят вообще, либо весьма и весьма редко. С вопросом, как волгоградцы могут ускорить чистку внутриквартальных проездов, редакция ИА «Высота 102» обратилась в администрацию.

Напомним, что в августе 2023 года информагентство уже интересовалось у чиновников, кто и как часто должен счищать пыль с дорог в спальных районах Волгограда. Тогда в мэрии сообщили, что это забота муниципальных дорожно-коммунальных служб в рамках муниципального задания.

– График проведения мероприятий на каждом дорожном объекте составляется исходя из интенсивности транспортных потоков — очистка проводится с помощью специальных машин, а на сложных участках, где движение крупногабаритной техники может быть затруднено, вручную. Также работы могут проводиться в ночное время, чтобы не создавать затруднений для волгоградских водителей, – добавили в горадминистрации.





Тогда же, девять месяцев назад, в администрации Волгограда в ответ на жалобы волгоградцев уверяли, что в ближайшее время полуметровые песчаные наносы будут убраны с улиц Тургенева и Нильской в Дзержинском районе. Однако, сообщают местные жители, ни в августе, ни за всю осень, ни сейчас, весной, коммунальные службы до этих улиц так и не добрались.

– Вообще, складывается впечатление, что для главы и других сотрудников администрации Дзержинского района существует всего две улицы – Историческая и проспект Жукова, по которым они ездят каждый день. Всего остального как будто и нет в природе, – возмущаются волгоградцы. – А вот хотелось бы освежить память чиновников и напомнить им о том, что вдоль не самой протяженной улицы Тургенева, например, расположены сразу два детских сада. И если садик №261 находится в отдалении от дороги, то воспитанники детского сада №300 вынуждены во время прогулок каждый день глотать придорожную пыль вместо чистого воздуха. От беседок и песочниц до занесенной пылью дороги – всего каких-то три-четыре метра! Вот вам и забота о детях. Потом удивляемся, откуда у наших детей аллергии и слабый иммунитет.





Волгоградцы уточняют, что в поселке Ангарском располагается база МБУ «Волгоградзеленхоз», откуда зимой на уборку снега и летом на чистку дорог регулярно выезжает коммунальная техника.

– Но без особого указания пару машин пустить по прилегающим улицам, видимо, никак нельзя. В приоритете у нас лишь центральные, – заключают жители Волгограда.

Отметим, что и там, где дороги сегодня, вроде бы, убирают, жители Волгограда остаются недовольными результатами работы.





– После многочисленных обращений и звонков в администрацию 5 и 6 апреля некачественно была проведена уборка дороги по улице Симонова в границах от остановки Космонавтов до 28-й поликлиники. На замечания по качеству уборки дорожники отвечали: «Ты нам не начальник, иди и убирай сама». На уборочной спецтехнике не было ни названия организации, ни телефонов, – рассказала информагентству жительница микрорайона Семь ветров. – Администрация ответила, что работу осложнял припаркованный транспорт, но дорожные службы не убирали и участки свободные от припаркованных машин. Вопрос, когда проведут повторную уборку с точными сроками, администрация никак не комментирует. И если опять им будет мешать припаркованный транспорт, как они собираются осуществлять повторную уборку?

В администрации Волгограда, куда обратилась за разъяснениями редакция информагентства, снова пообещали убрать грязь с улицы Тургенева.

– Механизированная уборка дорог от песка и пыли проводится в плановом порядке во всех районах города. В ближайшее время в соответствии с утвержденным графиком работ бригады МБУ «Северное» выйдут для очистки дорожного полотна и на улицу Тургенева, – сообщили здесь.

Попытаться ускорить уборку дорог жители других улиц Волгограда могут, уверяют чиновники, оставив заявку на сайте мэрии.

– Задать вопрос, направить обращение или внести свое предложение волгоградцы могут в любое время суток посредством виртуальной приемной администрации Волгограда (https://www.volgadmin.ru/d/Feedback/Agreement/) - данные сообщения имеют статус официального обращения гражданина в орган местного самоуправления и обязательны к рассмотрению должностными лицами в рамках имеющихся у муниципалитета полномочий, – пояснили информагентству в администрации Волгограда.

Фото: читатели ИА «Высота 102»