Общество

В мэрии ответили, кто должен чистить второстепенные дороги в Волгограде

Общество 09.08.2023 21:44
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09.08.2023 21:44


Жители домов по улице Тургенева в Дзержинском районе Волгограда обратились в редакцию V102.RU с жалобой на пылевые наносы по краям внутридворовых проездов. По словам жителей, пыль «съела» чуть ли не до полуметра асфальта с каждой из сторон проезжей части, а службы, ответственные за уборку улиц, даже не чешутся.  

— У нас на Ангарском сделали две добротные дороги, водители вздохнули с облегчением, но появилась другая проблема. Проезжую часть никто не убирает. Скапливается мусор, пыль, сильный ветер несет все это нам в квартиры, — жалуются жители девятиэтажек по улице Тургенева. — Вот нам даже интересно — у этих дорог есть хозяин? Должны ли коммунальные службы их чистить или будем ждать инопланетян, чтобы они нам помогли разрешить эту проблему?  


В свою очередь в мэрии Волгограда пояснили, что работы по очистке городских дорог от мусора и пыли осуществляют муниципальные дорожно-коммунальные службы в рамках муниципального задания. 

— График проведения мероприятий на каждом дорожном объекте составляется исходя из интенсивности транспортных потоков — очистка проводится с помощью специальных машин, а на сложных участках, где движение крупногабаритной техники может быть затруднено, вручную. Также работы могут проводиться в ночное время, чтобы не создавать затруднений для волгоградских водителей, — добавили в горадминистрации. 

Власти заверили, что в соответствии с утвержденным графиком, бригады МБУ «Северное» проведут уборку прилотковой части дорог по улицам Нильской и Тургенева в самое ближайшее время.

Фото: читатели ИА «Высота 102» 

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