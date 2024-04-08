Общество

В селе Волгоградской области ввели карантин из-за месячного ягненка

Общество 08.04.2024 20:27
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08.04.2024 20:27


Карантинные мероприятия введены в селе Гуселка Камышинского района Волгоградской области из-за бешенства животных. Как сообщили V102.RU в областном комитете ветеринарии, это опасное заболевание выявлено у месячного ягненка, который, судя по всему, заразился от лисы.

На 60 календарных дней установлен карантин на территории жилого массива, где было обнаружено больное животное. Эпизоотическим очагом стало домовладение на улице Центральная. 

В связи с введенными ограничениями на период карантина запрещен оборот животных, продуктов животноводства, кормов и кормовых добавок на территории Гусельского сельского поселения.

Бешенство - опасное инфекционное заболевание, которое приводит к летальному исходу. Вирус может передаваться человеку от зараженного животного. Единственный способ избежать заболевания - это вакцинация. В случае получения укусов, ослюнений и при контакте с животным нужно незамедлительно обращаться за оказанием антирабической помощи. 

Фото из архива V102.RU

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