









В поселке Горьковский Советского района Волгограда с января этого года топит подвалы частных домов. Как рассказали V102.RU местные жители, люди не успевают откачивать воду из погребов.

В поселке Горьковский Советского района Волгограда с января этого года топит подвалы частных домов. Как рассказали V102.RU местные жители, люди не успевают откачивать воду из погребов.

На заседании бассейнового совета Нижневолжского бассейнового округа, которое состоялось 4 апреля в Волгограде, также заявили, что на реках Волгоградской области аномальных явлений при развитии весеннего половодья 2024 года не ожидается. На заседании бассейнового совета Нижневолжского бассейнового округа, которое состоялось 4 апреля в Волгограде, также заявили, что на реках Волгоградской области аномальных явлений при развитии весеннего половодья 2024 года не ожидается.

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разводят руками волгоградцы, проживающие на окраине поселка.Мало того, что вода зашла в подвалы, так еще и странную картину жители наблюдают на окраине поселка.недоумевают волгоградцыУ людей одно объяснение – видимо, повысился уровень грунтовых вод. Но такого жители поселка не видели даже в самую полноводную весну.Напомним, в начале года в Волгоградской области прогнозировали бурный паводок. Однако потом специалисты скорректировали прогноз. Согласно уточненным данным Росгидромета, максимальный приток во II квартале будет на 10 км3 меньше, чем прогнозировалось в середине марта. В свою очередь минимально возможный объем притока также значится ниже нормы.