Мало того, что вода зашла в подвалы, так еще и странную картину жители наблюдают на окраине поселка.
- Мы живем здесь 30 лет, но никогда не видели, чтобы вода стояла в поле и в лесопосадке, - недоумевают волгоградцы. – Откуда она взялась, неизвестно – никаких водоемов рядом с нами нет. Теперь здесь не степь, а настоящее болото – реально можно увязнуть.
У людей одно объяснение – видимо, повысился уровень грунтовых вод. Но такого жители поселка не видели даже в самую полноводную весну.
Напомним, в начале года в Волгоградской области прогнозировали бурный паводок. Однако потом специалисты скорректировали прогноз. Согласно уточненным данным Росгидромета, максимальный приток во II квартале будет на 10 км3 меньше, чем прогнозировалось в середине марта. В свою очередь минимально возможный объем притока также значится ниже нормы.