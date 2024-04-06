В центре Волгограда перекрыли движение из-за провала

Фото V102.RU
Общество 06.04.2024 13:15
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06.04.2024 13:15
Фото V102.RU
В Центральном районе Волгограда сегодня, 6 апреля, перекрыли движение на улице Глазкова, расположенной на пересечении с проспектом Ленина. Как рассказали V102.RU очевидцы, на днях недалеко от остановки общественного транспорта «ЦПКиО» рядом с элитной многоэтажкой на дороге образовалась яма, которую тут же огородили в целях безопасности.
В «Концессиях теплоснабжения» корреспонденту V102.RU пояснили, что перекрытие движения связано с работами по устранению провала асфальто-бетонного покрытия на улице Глазкова.
Фото V102.RU
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