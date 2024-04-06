Общество

В Волгоградской области проиндексировали учительские оклады от 2 до 12%

Общество 06.04.2024 15:20
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06.04.2024 15:20


В Камышинском районе Волгоградской области с 1 марта 2024 года проиндексировали  зарплату учителей. Как сообщили V102.RU в районной администрации в ответе на редакционный запрос, оклады увеличат в диапазоне от 2 до 12%. Чиновники пояснили, что решение о размере индексации будет приниматься руководителем образовательного учреждения, исходя из фонда оплаты труда. При этом директор школы учитывает размеры базовых окладов, требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации с учетом сложности и объема выполняемой работы.
В администрации Камышинского района добавили, что проиндексировать учительские оклады власти решили после принятия соответствующего постановления администрации Волгоградской области, определяющего методики расчета субвенций, предоставляемых из областного бюджета для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение бесплатного дошкольного, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях.
Учителя одной из сельских школ Камышинского района, которые ранее пожаловались в редакцию на отсутствие ожидаемой индексации с 1 января 2024 года, подтвердили, что, действительно, педагогам подняли оклады, но на разные суммы.
- Обидно было, что чиновникам подняли зарплаты с нового года, а нам - нет. В итоге кому-то оклады увеличили почти на 1,5 тысячи рублей, а кому просто смех – рублей на 300-400, - рассказали собеседники информагентства. – Ситуацию в целом, конечно, это мало меняет. Чтобы хоть что-то заработать, мы вынуждены брать огромное количество часов.
В комитете образования и науки Волгоградской области корреспонденту V102.RU прокомментировали ситуацию с повышением зарплат учителей и воспитателей в масштабах региона.

- Решение об индексации муниципалитет принимает самостоятельно. Финансирование все районы получают своевременно и в полном объеме, - говорится в сообщении органа исполнительной власти.
Так что о прибавке к зарплате следует спрашивать с глав муниципалитетов. К слову, по последним данным Волгоградстата за 3 квартал 2023 года средняя зарплата учителей в регионе составляла 36052 рубля, а воспитателей – 35084 рубля.
Коллаж Павла Мирошкина/V102.RU

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