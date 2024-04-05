В Волгоградской области простятся с погибшим на СВО огнеметчиком





Сегодня, 5 апреля, в 13:30 в поселке Березовское в Новоаннинском районе Волгоградской области состоится прощание с 49-летним огнеметчиком Александром Сидоренко, погибшим в ходе СВО. Как сообщили V102.RU в администрации Новоаннинского района, после прощания бойца похоронят тем же днем в родном хуторе Черкесовском.

Александр Сидоренко родился и вырос в хуторе Черкесовском. Закончил профессиональное училище №3 в Волжском.

Контракт с Министерством обороны житель Волгоградской области заключил в феврале 2024 года, служил в мотострелковом взводе штурмовой роты. В ходе исполнения долга погиб 25 марта на территории Донецкой Народной Республике.

Глава района, его односельчане выразили искренние соболезнования родственникам погибшего воина.

Фото: Новоаннинский сегодня / Telegram