«Единая Россия» поделилась планами по капитальному ремонту образовательных учреждений





Ход программы капремонта школ, а также запуск программ капремонта детсадов и учреждений профобразования обсудили на федеральном штабе «Единой России» и Минпросвещения, сообщает сайт ER.ru.

Как отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, в этом году за счет федеральных средств запланирован ремонт 1053 школ. Из них 530 школ – в рамках двухлетнего цикла. На сегодня законтрактованы 935 объектов, и на многих уже приступили к работам.

Но в ряде регионов конкурсы на проведение работ еще не объявлены, и есть риски по срыву графиков работ. Особенно тревожная ситуация в Томской области. При плане в 36, объявлены конкурсы – по 21, заключены контракты – по 17 объектам. В Бурятии при плане в девять объектов объявлены конкурсы по трем, четыре контракта заключено. В Саратовской области план - 8 объектов, объявлены конкурсы по четырем, заключены контракты по четырем. В Липецкой области план - 10 объектов, объявлены конкурсы по восьми, заключены контракты по семи. В ЕАО по плану - шесть объектов, заключены контракты по трем.

В ряде регионов есть риски и по строительству новых школ. Минпросвещения фиксирует их в 54 регионах.

– В этом году запланирован ввод 363 новых школ общей мощностью более 300 тысяч мест. Региональным штабам нужно «засучить рукава» и работать, – подчеркнул Андрей Турчак.

По нескольким регионам «долги» по объектам сохранились с 2022 и 2023 годов: это три школы в Кировской области, по две – в Хабаровском крае, Иркутской, Нижегородской и Новосибирской областях, по одной – в Коми, Башкирии, Приморье, Архангельской и Астраханской областях.

– Прошу предметно разобраться в причинах таких сбоев и принять меры по исправлению ситуации, – отметил секретарь генсовета «Единой России».

В Волгоградской области масштабная программа по обновлению общеобразовательных учреждений в этом году стартовала без сбоев. В течение двух лет планируется капитальный ремонт 87 школ из 33 муниципальных районов, а четыре школы Волгограда находятся в стадии строительства и проектирования. Также запланировано открытие 6 школ после капитального ремонта, и работы начались уже на 31 объекте.

– Масштабная реконструкция зданий проходит в рамках государственной программы «Развитие образования», которая реализуются Министерством просвещения России совместно с партией «Единая Россия», – рассказала региональный координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа» Наталия Барышникова. – Строительство и капитальный ремонт проходит под контролем депутатов различных уровней, а также сенаторов РФ, закрепленных за объектами. Парламентарии совершают регулярные выезды на территории общеобразовательных учреждений и проводят встречи с родителями учащихся и представителями общественности.

Отдельно на федеральном штабе Андрей Турчак остановился на разработке программ капремонта детсадов, колледжей и техникумов. Они стартуют по решению Президента с 2025 года. Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, при планировании программы будет учитываться опыт капремонта и строительства школ, и особо обратил на это внимание регионов, нарушающих сроки сдачи объектов.

Что касается колледжей, в первую очередь в программу войдут те, где реализуют программу «Профессионалитет». Расширение программы капремонта школ на другие учреждения образования за счет федеральных средств позволит сэкономить региональные бюджеты. По словам Сергея Кравцова, это порядка 31 миллиарда рублей, которые могли бы остаться в системе образования субъектов.

– Губернаторы могли бы их направить на благоустройство территорий, закупку дополнительного оборудования, оснащение спортзалов и школьных медкабинетов, - сказал Андрей Турчак.

Не остался без внимания и вопрос об обеспечении безопасности школ. В перспективе будет введен принцип обязательного обеспечения профессиональной охраны. Соответствующий проект постановления Правительства РФ уже подготовлен.

«Единая Россия» будет взаимодействовать с Росгвардией при организации охраны каждого объекта образования и помогать обеспечивать максимально эффективную работу частных охранных организаций на них. Также партия предложила проводить в школах курсы по обучению первой помощи.

– «Единая Россия» организовала такое обучение в прифронтовых регионах – в Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской областях. Предлагаем расширить эту практику на всю страну. Если Минпросвещения проект поддержит, мы его распространим на все школы, – уточнил Турчак.

Еще одно поручение главы государства, которое партия возьмет на контроль, – начисление выплат классным руководителям и кураторам групп в колледжах. В этом году по решению Президента РФ вдвое увеличены надбавки за классное руководство в небольших населенных пунктах. Введена федеральная выплата в размере 10 тысяч рублей для классных руководителей и кураторов групп в колледжах и техникумах.

Фото ER.ru.



