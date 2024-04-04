«Сына не допустили к телу»: водитель погиб в ДТП в Волгограде





В Краснооктябрьском районе Волгограда в ДТП погиб 45-летний водитель «Нивы Шевроле». Как стало известно V102.RU из собственных источников, причиной аварии мог стать оторвавшийся тромб. Видеоролик с последствиями столкновения автомобиля со столбом на улице Титова очевидцы выложили накануне в местном телеграм-канале.





По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне, 3 апреля, в 17:55 водитель на «Нивы» двигался по улице Титова и совершил наезд на световую опору возле дома №36. Волгоградец скончался на месте.

Одна из очевидцев ДТП также рассказала, что водителю «Нивы» за рулем стало плохо, в связи с этим автомобиль потерял управление и влетел в опору.

– Вроде как, стало плохо с сердцем. Он ехал за сыном в школу, сына к нему не подпустили, – пояснила волгоградка.



Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Видео: Волгоград / t.me