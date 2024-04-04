Общество

Штрафы за отказ от проверки газового оборудования увеличат в 5 раз

Общество 04.04.2024 10:35
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04.04.2024 10:35


Совет Федерации РФ накануне в ходе пленарного заседания одобрил  закон, согласно которому в России в обозримом будущем в пять раз будет увеличен штраф за отказ пускать в квартиру газовиков. По информации «Парламентской газеты», сумма штрафа вырастет для граждан до 5-10 тысяч рублей. В настоящее время размер штрафа составляет 1-2 тысячи рублей. 

Сообщается, что закон был подготовлен группой сенаторов, которую возглавил председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым. Поводом для такой инициативы послужили неоднократные ЧП в регионах, произошедшие вследствие неисправности газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов жилых зданий.

Отметим, что обязанность газовой компании – за три недели до проверки оповестить жильцов о визите сотрудников. Если этого не произошло, штраф, если таковой все-таки выпишут, может аннулирован. 

Штраф могут назначить, если газовая компания заранее уведомит жильцов о планах провести проверку, то есть не позднее чем за 20 дней до визита. Оповещать жильцов о приходе специалиста можно посредством объявления на подъезде или уведомлений, разложенных по почтовым ящикам, – уточняет «Парламентская газета». 

Добавим, что штрафы вырастут не только для владельцев квартир, но и для должностных лиц – до 100 тысяч рублей, для юридических лиц – до 500 тысяч рублей.

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