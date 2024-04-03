В Волгограде УК после проверки объяснила инцидент с лифтом

Редакция V102.RU 5 марта обращалась в ООО «Сигма-ЮГ» с просьбой прокомментировать инцидент, однако там потребовали официальный запрос. На момент подготовки публикации ответ так и не поступил. При этом информагентство заявляло о готовности озвучить позицию компании, как только будет получен ответ, который в итоге поступил сегодня, 3 апреля.
Общество 03.04.2024 20:59
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03.04.2024 20:59
Редакция V102.RU 5 марта обращалась в ООО «Сигма-ЮГ» с просьбой прокомментировать инцидент, однако там потребовали официальный запрос. На момент подготовки публикации ответ так и не поступил. При этом информагентство заявляло о готовности озвучить позицию компании, как только будет получен ответ, который в итоге поступил сегодня, 3 апреля.
В ООО «Сигма-Юг» прокомментировали инцидент, который произошел 4 марта в доме №72 по ул. Репина в Краснооктябрьском районе Волгограда, когда 15-летняя девочка получила травмы в кабине лифта. Как следует из документа, полученного редакцией, в тот день «в доме произошло отключение электроэнергии (вышел из строя питающий кабель электроснабжения дома №72), в результате чего произошла внеплановая остановка одного из двух установленных в доме лифтов». При этом, говорится в письме, проверка Нижне-Волжского управления Ростехнадзора установила, что «лифт работает исправно, признаков нарушений, создающих недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, не установлено».Напомним, 4 марта несовершеннолетняя волгоградка получила травмы в кабине лифта ЖК «Браво», когда спускалась с 13-ого этажа на первый. У ребенка диагностировали компрессионный перелом одного из позвонков, сотрясение головного мозга и ушиб коленных суставов. Девочка была госпитализирована. По словам жителей, кабина находилась на четвертом этаже и, пролетев до второго, резко остановилась. А перед этим похожий инцидент произошел еще с одной жительницей дома.
Редакция V102.RU 5 марта обращалась в ООО «Сигма-ЮГ» с просьбой прокомментировать инцидент, однако там потребовали официальный запрос. На момент подготовки публикации ответ так и не поступил. При этом информагентство заявляло о готовности озвучить позицию компании, как только будет получен ответ, который в итоге поступил сегодня, 3 апреля.
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