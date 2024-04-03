



Бывшего главного тренера «Ротора» Александра Хацкевича, ныне возглавляющего клуб «Заглембе», сегодня, 3 апреля, избили в Польше, сообщает V102.RU со ссылкой на местные СМИ.

Бывшего главного тренера «Ротора» Александра Хацкевича, ныне возглавляющего клуб «Заглембе», сегодня, 3 апреля, избили в Польше, сообщает V102.RU со ссылкой на местные СМИ.

«Заглембе» замыкает турнирную таблицу в Первой лиге Польши, располагаясь на 18-ом месте с 13-ю набранными очками после 25-ти проведенных встреч. Также сообщается, что Хацкевич из-за неудовлетворительных результатов находится на грани увольнения из своего нынешнего клуба. «Заглембе» замыкает турнирную таблицу в Первой лиге Польши, располагаясь на 18-ом месте с 13-ю набранными очками после 25-ти проведенных встреч. Также сообщается, что Хацкевич из-за неудовлетворительных результатов находится на грани увольнения из своего нынешнего клуба.

Ранее, напомним, Александр Хацкевич оказался в центре

В Волгограде Александр Хацкевич проработал в качестве главного наставника сине-голубых с декабря 2019-го по март 2021 года. Тогда волгоградский «Ротор» играл в РПЛ. Поводом для увольнения Александра Хацкевича стали плохие результаты команды. После года и четырех месяцев руководства волгоградским клубом с ним расторгли контракт.



Ранее, напомним, Александр Хацкевич оказался в центре скандала, когда оскорбительно высказался о России и Волгограде. После этого корреспондент V102.RU позвонил Хацкевичу и попросил прокомментировать свое заявление. В ответ тренер применил нецензурную лексику. В Волгограде Александр Хацкевич проработал в качестве главного наставника сине-голубых с декабря 2019-го по март 2021 года. Тогда волгоградский «Ротор» играл в РПЛ. Поводом для увольнения Александра Хацкевича стали плохие результаты команды. После года и четырех месяцев руководства волгоградским клубом с ним расторгли контракт.

Отмечается, что группа фанатов посетила тренировку «Заглембе» для разговора с командой, которая показывает неудовлетворительные результаты в нынешнем сезоне. Но после общения с игроками болельщики принялись высказывать недовольство и главному тренеру Александру Хацкевичу. 50-летний специалист получил удар по лицу, а также был атакован ногами. В самом клубе подтвердили факт нападения на белорусского тренера, однако не стали сообщать подробности о состоянии специалиста.Хацкевич возглавляет «Заглембе» с января нынешнего года. Команда в минувшем туре проиграла «Катовице» со счетом 0:4. После последнего матча на пресс-конференции экс-наставник «Ротора» рассказал, что его подопечные сами выбрали тактику на данный поединок без участия тренерского штаба.