Бывший тренер «Ротора» Хацкевич оскорбил Волгоград

Когда бывшего наставника сине-голубых спросили, что он считает футбольным промахом в своей карьере, он ответил следующее.
Напомним, специалист из Белоруссии возглавлял «Ротор» с декабря 2019 по март 2021-го года, когда волгоградский клуб играл в РПЛ. Поводом для увольнения Александра Хацкевича стали неудовлетворительные результаты команды. После него «Ротор» ненадолго возглавил Юрий Батуренко, но и он долго не продержался на этом посту. А клуб вскоре покинул РПЛ.
Интересно, что в настоящее время Александр Хацкевич проживает в одной из стран Европы.