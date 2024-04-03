В Волгоградской области из-за сломанного товарняка закрыли переезд

В Городищенском районе Волгоградской области на ж/д переезде недалеко от трассы Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск накануне из-за поломки остановился товарняк, что привело к ограничению движения транспорта, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.

— Инцидент произошел 2 апреля в начале первого. Локомотив поменяли ближе к четырем, состав продолжил движение. До этого автомобилистов временно отправляли в объезд через дорогу Калач-на-Дону — Червленое и по дороге Новый Рогачик — Волгоград, — рассказал источник.

В пресс-службе Приволжской ЖД корреспондентам информагентства в ответ на запрос пояснили, что переезд вблизи поселка Новый Рогачик был закрыт в течение 2,5 часов:

— В 12.40 на перегоне Карповская — Бирюзовый Волгоградского региона Приволжской железной дороги по техническим причинам произошла незапланированная остановка грузового поезда. На движение пассажирских поездов ситуация не повлияла. Приволжская железная дорога приносит извинения водителям и пассажирам за доставленные неудобства.

Причина поломки локомотива не уточняется.

Фото: архив ИА «Высота 102»