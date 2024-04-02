Порезали бутылкой: неизвестные напали на работников «Магнита» в Волгограде





Нападение на сотрудников продуктового магазина «Магнит» в Краснооктябрьском районе Волгограда попало на камеры видеонаблюдения, передает V102.RU. Инцидент произошел еще 24 марта возле дома №23 по улице Штеменко, но в местных пабликах видео появилось только сегодня, 2 апреля.





На записи камеры видеонаблюдения видно, как двое неизвестных выбегают из магазина, при этом один из них выливает на работников содержимое бутылки, которую держит в руке. Потом агрессивный молодой человек кидается в драку, а его пытаются успокоить другие посетители.

Телеграм-канал «Волгоград» указывает, что молодые люди возле входа в магазин «Магнит» накинулись на продавца и порезали разбитой бутылкой руку второму сотруднику.



В ГУ МВД России по Волгоградской области информагентству сообщили, что в настоящее время по факту видеозаписи организована проверка. Заявлений в полицию со стороны сотрудников магазина не поступало.

Отметим, что после инцидента с избиением бандой подростков пассажира автобуса №21 в Краснооктябрьском районе, по которому СУ СК по Волгоградской области возбудило уголовное дело, все чаще в социальных сетях начали появляться видеозаписи, где фигурируют молодежные компании.

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Видео: Волгоград / Telegram