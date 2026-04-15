







В России запустили онлайн-платформу для подачи заявок на участие в программе «СВОе дело с Ростех» для демобилизованных участников СВО и волонтеров. Программа направлена на поддержку занятости и социальной адаптации ветеранов СВО, а также развитие технологической базы и укрепление обороноспособности страны.

– Кандидатам предлагается представить технологические решения, соответствующие задачам корпорации, включая разработки для применения в зоне СВО. Лучшие идеи получат финансирование до 5 млн рублей и возможность их внедрения на предприятиях Ростеха, – сообщили в госкорпорации.

Участниками могут стать ветераны СВО, а также граждане, рекомендованные фондом «Защитники Отечества» или Народным фронтом.

– Это не просто гранты, а возможность для участников СВО реализовать себя в технологической повестке страны. Она позволяет построить собственное дело с опорой на ресурсы и экспертизу крупнейшей оборонно-промышленной госкорпорации, а также открывает перспективы трудоустройства в организациях Ростеха и у других партнеров программы, – отметил заместитель генерального директора Ростеха Николай Волобуев.