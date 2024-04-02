Кувырок молодой пары с мотоцикла на дорогу попал на видео в Волгограде





В Ворошиловском районе Волгограда 17-летний мотоциклист с пассажиркой врезался в иномарку, которая совершала поворот. От удара, как сообщает V102.RU, молодая пара оказалась на проезжей части, причем девушка вылетела с мотоцикла, совершив кувырок.





- По предварительным данным, в 20:00 час 17-летний водитель мотоцикла, напротив дома № 42 по ул. Рабоче-Крестьянская, пересекая перекресток на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем KIA Rio, - сообщили в ГУ МВД по региону.

Удивительно, но пассажирка байка после такого падения осталась цела. Помощь медиков понадобилась водителю мотоцикла. Его госпитализировали.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области