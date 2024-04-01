



С 1 мая 2024 года в Волгоградской области вступает в силу особый порядок оформления проездных билетов для пенсионеров. В течение всего дачного сезона пожилые люди смогут пользоваться льготами на проезд в общественном транспорте без справок о доходах.

– В период с 1 мая по 31 октября условие о размере дохода получателя, дающего право на приобретение социальных проездных билетов, не применяется, – сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на социальный кодекс Волгоградской области.

По информации оператора транспортной карты «Волна», по упрощенной схеме пенсионеры смогут подключить один из десяти льготных тарифов. Так, проездной на автобус обойдется всего в 200 рублей, на троллейбус — в 250 рублей, на трамвай — в 250 рублей, на трамвай + СТ — 280, автобус + троллейбус — 450 рублей, автобус + трамвай — 450 рублей, автобус + трамвай + СТ — 480 рублей, троллейбус + трамвай — 500 рублей, троллейбус + трамвай + СТ — 530 рублей, автобус + троллейбус + трамвай + СТ — 730 рублей.

Отметим, особый порядок оформления льготных проездных для пенсионеров на время дачного сезона действует в Волгоградской области с октября 2018 года.