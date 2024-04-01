Общество

Волгоградские пенсионеры с 1 мая смогут без справок оформить льготный проездной

Общество 01.04.2024 13:06
0
01.04.2024 13:06


С 1 мая 2024 года в Волгоградской области вступает в силу особый порядок оформления проездных билетов для пенсионеров. В течение всего дачного сезона пожилые люди смогут пользоваться льготами на проезд в общественном транспорте без справок о доходах.

– В период с 1 мая по 31 октября условие о размере дохода получателя, дающего право на приобретение социальных проездных билетов, не применяется, – сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на социальный кодекс Волгоградской области.

По информации оператора транспортной карты «Волна», по упрощенной схеме пенсионеры смогут подключить один из десяти льготных тарифов. Так, проездной на автобус обойдется всего в 200 рублей, на троллейбус — в 250 рублей, на трамвай — в 250 рублей, на трамвай + СТ — 280, автобус + троллейбус — 450 рублей, автобус + трамвай —  450 рублей, автобус + трамвай + СТ — 480 рублей, троллейбус + трамвай — 500 рублей, троллейбус + трамвай + СТ — 530 рублей, автобус + троллейбус + трамвай + СТ — 730 рублей.

Отметим, особый порядок оформления льготных проездных для пенсионеров на время дачного сезона действует в Волгоградской области с октября 2018 года.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
01.04.2024 19:32
Общество 01.04.2024 19:32
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2024 18:50
Общество 01.04.2024 18:50
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2024 18:16
Общество 01.04.2024 18:16
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2024 15:49
Общество 01.04.2024 15:49
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2024 15:40
Общество 01.04.2024 15:40
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2024 15:05
Общество 01.04.2024 15:05
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2024 15:02
Общество 01.04.2024 15:02
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2024 13:26
Общество 01.04.2024 13:26
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2024 12:48
Общество 01.04.2024 12:48
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2024 11:48
Общество 01.04.2024 11:48
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2024 11:36
Общество 01.04.2024 11:36
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.04.2024 10:28
Общество 01.04.2024 10:28
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2024 10:07
Общество 01.04.2024 10:07
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2024 09:30
Общество 01.04.2024 09:30
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2024 09:26
Общество 01.04.2024 09:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:32
Волгоградец за 300 тысяч выставил на продажу старую посуду из McDonald'sСмотреть фотографии
18:50
Волжанам вынесли приговор за вылов направлявшейся на нерест рыбыСмотреть фотографии
18:33
В Волгограде планируют сократить объемы тестирования на COVID-19Смотреть фотографии
18:16
Краснокнижные аисты вернулись с зимовки в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
17:26
Пейнтбольный клуб из Волгограда обязали заплатить семье покалеченного школьникаСмотреть фотографии
17:12
«Пытался убежать»: стали известны подробности убийства мужчины на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:08
Замначальника ИК-19 в Суровикино осужден за взятки и превышение полномочийСмотреть фотографии
16:01
Волгоградцам грозит пожизненное за жесткое убийство медсестрыСмотреть фотографии
15:49
Болельщик прихватил пистолет на матч «Ротора» в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:40
Вспышку бруцеллеза обнаружили в селе Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:05
Бобра выловили сетью из лужи в центре города в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:02
В Волгоградской области введен реверсный режим на трассе Саратов-ВолгоградСмотреть фотографии
15:01
Под Волгоградом столкнулись Volvo и KIA Spectra: есть пострадавшиеСмотреть фотографии
13:26
Для волгоградских дачников с 3 апреля запустят электричкиСмотреть фотографии
13:09
Голодная волгоградка под камерами разбила лобовое стекло SuzukiСмотреть фотографииCмотреть видео
13:06
Волгоградские пенсионеры с 1 мая смогут без справок оформить льготный проезднойСмотреть фотографии
13:03
В Волгограде рецидивистка одним ударом убила мужчинуСмотреть фотографии
12:48
Молодых баскетболистов приняли в управлении ФСБ в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:25
В Волгограде за аферу осудили бежавшего в Парагвай ростовщика МорозоваСмотреть фотографииCмотреть видео
11:48
Трассу под Волгоградом перекроют 3 апреля из-за испытаний мостаСмотреть фотографии
11:36
Бочаров поставил задачу обеспечить пожарную безопасность в регионеСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде астраханца осудят за насилие над 20-летней девушкойСмотреть фотографии
10:28
Первый пошел: на Волго-Донском судоходном канале открылась навигацияСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде кортеж тягачей доставил два новых скоростных трамваяСмотреть фотографии
09:30
В Волгограде каждый восьмой работник не прочь подшутить над коллегамиСмотреть фотографии
09:26
Волгоградцам обещают летнюю жару и сильные дожди на новой неделеСмотреть фотографии
08:24
Минкультуры РФ требует 40 миллионов за «Родину-мать» с реставратора-банкротаСмотреть фотографии
07:53
Матч «Ротора» и «Металлурга» стал рекордным по посещаемостиСмотреть фотографии
06:09
С волгоградца взыскали 135 тысяч за брошенную в больнице матьСмотреть фотографии
21:31
В пруду в Волгоградской области утонул 50-летний мужчинаСмотреть фотографии
 