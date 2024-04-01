Общество

Бочаров поставил задачу обеспечить пожарную безопасность в регионе

Общество 01.04.2024 11:36
0
01.04.2024 11:36

Оперативное совещание 1 апреля губернатор Волгоградской области Андрея Бочаров посвятил вопросам пожарной безопасности в регионе. Перед профильными органами поставлены задачи по уборке свалок в муниципалитетах, патрулированию лесничеств и пр. 

Как было отмечено на совещании, в связи с наступлением сухой и теплой погоды в Волгоградской области риск природных пожаров резко возрастает – ситуация остается напряженной даже несмотря на то, что в целом регионе отмечается сокращение количества возгораний и пострадавших при этом.   

В наступающем пожароопасном сезоне, который в Волгоградской области традиционно проходит с апреля по октябрь, очень важно принять и реализовать все возможные меры с целью минимизации количества пожаров, возгораний, а, соответственно, и снижения случаев гибели людей, нанесения ущерба здоровью жителей и имуществу, – подчеркнул в своем выступлении губернатор Волгоградской области. Андрей Бочаров также напомнил, что в регионе  реализуется целый комплекс противопожарных мероприятий, позволяющих удерживать пожароопасную ситуацию под контролем. – Силы и средства региональной противопожарной службы переведены на усиленный режим работы. В целом план необходимых мероприятий на текущий 2024 год со сроками и ответственными лицами утвержден на состоявшейся 27 марта областной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, и выполняется в соответствии с графиком.

По информации обладмина, в Волгограде и области уже ведется выявление свалок мусора и мест скопления горючих отходов, расчистка  населенных пунктов, обочин дорог, лесных массивов от сухой растительности, в том числе и контролируемый отжиг. 

Учитывая погодные условия, с 1 апреля 2024 года в Волгоградской области введен период пожароопасного сезона. 

Всем структурам глава Волгоградской области поручил: 

  • продолжить мониторинг пожароопасной обстановки и в случае необходимости незамедлительно, с применением всех сил и средств, реагировать на возгорания;

  • держать на личном контроле своевременное и в полном объеме проведение комплекса профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в населенных пунктах;

  • в установленный срок завершить уборку территорий муниципальных образований, в том числе от горючих отходов и свалок мусора;
  • держать на особом контроле своевременный вывоз мусора с контейнерных площадок; 

  • приступить к работе по опашке земель и окосу растительности вокруг населенных пунктов и автомобильных дорог;

  • усилить профилактическую, контрольную и разъяснительную работу с населением, в том числе по соблюдению правил пожарной безопасности — особое внимание обратить на садоводческие и дачные товарищества, а также места массового отдыха людей;

  • активизировать  рейдовую работу по соблюдению правил пожарной безопасности, привлекая к участию членов муниципальных казачьих дружин, волонтеров, добровольцев; 

  • усилить работу административных комиссий по выявлению и пресечению нарушений правил пожарной безопасности и благоустройства территорий; 

  • особое внимание обратить на состояние мест общего пользования, дворовые территории, приусадебные участки, на принятие мер по их расчистке, уборке мусора и приведению в порядок; 

  • нарастить активность патрульных групп лесничеств в целях патрулирования лесного фонда и земельных участков, примыкающих к лесам;
  •  продолжить приведение в порядок действующих и создание новых минерализованных полос, а также подготовку дорог для проезда спецтехники;

  • продолжить работу с ресурсоснабжающими организациями с целью обеспечения пожарной безопасности объектов электроэнергетики, газового и коммунального хозяйства; 

  • в мае текущего года организовать и провести в Волгоградской области учебно-методические сборы по пожарной безопасности с участием глав муниципальных районов, городских округов и поселений, а также профильных федеральных ведомств и служб.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
01.04.2024 13:26
Общество 01.04.2024 13:26
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2024 13:06
Общество 01.04.2024 13:06
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2024 12:48
Общество 01.04.2024 12:48
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2024 11:48
Общество 01.04.2024 11:48
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2024 10:28
Общество 01.04.2024 10:28
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2024 10:07
Общество 01.04.2024 10:07
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2024 09:30
Общество 01.04.2024 09:30
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2024 09:26
Общество 01.04.2024 09:26
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2024 08:24
Общество 01.04.2024 08:24
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2024 06:09
Общество 01.04.2024 06:09
Комментарии

0
Далее
Общество
31.03.2024 17:48
Общество 31.03.2024 17:48
Комментарии

0
Далее
Общество
31.03.2024 16:31
Общество 31.03.2024 16:31
Комментарии

0
Далее
Общество
31.03.2024 15:57
Общество 31.03.2024 15:57
Комментарии

0
Далее
Общество
31.03.2024 15:07
Общество 31.03.2024 15:07
Комментарии

0
Далее
Общество
31.03.2024 12:41
Общество 31.03.2024 12:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:26
Для волгоградских дачников с 3 апреля запустят электричкиСмотреть фотографии
13:09
Голодная волгоградка под камерами разбила лобовое стекло SuzukiСмотреть фотографииCмотреть видео
13:06
Волгоградские пенсионеры с 1 мая смогут без справок оформить льготный проезднойСмотреть фотографии
13:03
В Волгограде рецидивистка одним ударом убила мужчинуСмотреть фотографии
12:48
Молодых баскетболистов приняли в управлении в ФСБ в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:25
В Волгограде за аферу осудили бежавшего в Парагвай ростовщика МорозоваСмотреть фотографииCмотреть видео
11:48
Трассу под Волгоградом перекроют 3 апреля из-за испытаний мостаСмотреть фотографии
11:36
Бочаров поставил задачу обеспечить пожарную безопасность в регионеСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде астраханца осудят за насилие над 20-летней девушкойСмотреть фотографии
10:28
Первый пошел: на Волго-Донском судоходном канале открылась навигацияСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде кортеж тягачей доставил два новых скоростных трамваяСмотреть фотографии
09:30
В Волгограде каждый восьмой работник не прочь подшутить над коллегамиСмотреть фотографии
09:26
Волгоградцам обещают летнюю жару и сильные дожди на новой неделеСмотреть фотографии
08:24
Минкультуры РФ требует 40 миллионов за «Родину-мать» с реставратора-банкротаСмотреть фотографии
07:53
Матч «Ротора» и «Металлурга» стал рекордным по посещаемостиСмотреть фотографии
06:09
С волгоградца взыскали 135 тысяч за брошенную в больнице матьСмотреть фотографии
21:31
В пруду в Волгоградской области утонул 50-летний мужчинаСмотреть фотографии
20:54
Волгоградский боксер стал чемпионом Азии в ТаиландеСмотреть фотографии
20:09
«Там живут цапли»: в затоне с затонувшим краном в Волгограде разлилась соляркаСмотреть фотографии
19:27
«Спартак» обыграл «Балтику» в полуфинале Суперлиги по водному полоСмотреть фотографии
18:47
«Четыре раза он практически умирал»: волгоградцы выходили оставленного матерью жеребенкаСмотреть фотографии
17:48
В ЦПКиО Волгограда разыграли книги с автографом льваСмотреть фотографии
17:29
Райцентр Волгоградской области на 2 дня останется без водыСмотреть фотографии
17:04
На волгоградском стенде на ВДНХ собрали 40 кг крышек на новую скамейкуСмотреть фотографии
16:31
«Школьники сидят дома»: ралли по трясине сняли жители поселка под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
15:57
«Это уже лето?»: 1 апреля в Волгоградской области потеплеет до +22Смотреть фотографии
15:07
Изумительной красоты первоцветы распустились в лесу под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:14
Бастрыкин потребовал доклад после нападения собак на трех человек под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:35
В Волжском остановились трамваи из-за схода вагонаСмотреть фотографии
12:41
Гигантская пробка образовалась на выезде из ВолгоградаСмотреть фотографии
 