Бочаров поставил задачу обеспечить пожарную безопасность в регионе

Оперативное совещание 1 апреля губернатор Волгоградской области Андрея Бочаров посвятил вопросам пожарной безопасности в регионе. Перед профильными органами поставлены задачи по уборке свалок в муниципалитетах, патрулированию лесничеств и пр.

Как было отмечено на совещании, в связи с наступлением сухой и теплой погоды в Волгоградской области риск природных пожаров резко возрастает – ситуация остается напряженной даже несмотря на то, что в целом регионе отмечается сокращение количества возгораний и пострадавших при этом.

– В наступающем пожароопасном сезоне, который в Волгоградской области традиционно проходит с апреля по октябрь, очень важно принять и реализовать все возможные меры с целью минимизации количества пожаров, возгораний, а, соответственно, и снижения случаев гибели людей, нанесения ущерба здоровью жителей и имуществу, – подчеркнул в своем выступлении губернатор Волгоградской области. Андрей Бочаров также напомнил, что в регионе реализуется целый комплекс противопожарных мероприятий, позволяющих удерживать пожароопасную ситуацию под контролем. – Силы и средства региональной противопожарной службы переведены на усиленный режим работы. В целом план необходимых мероприятий на текущий 2024 год со сроками и ответственными лицами утвержден на состоявшейся 27 марта областной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, и выполняется в соответствии с графиком.

По информации обладмина, в Волгограде и области уже ведется выявление свалок мусора и мест скопления горючих отходов, расчистка населенных пунктов, обочин дорог, лесных массивов от сухой растительности, в том числе и контролируемый отжиг.

Учитывая погодные условия, с 1 апреля 2024 года в Волгоградской области введен период пожароопасного сезона.

Всем структурам глава Волгоградской области поручил: