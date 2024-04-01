Бочаров поставил задачу обеспечить пожарную безопасность в регионе

Оперативное совещание 1 апреля губернатор Волгоградской области Андрея Бочаров посвятил вопросам пожарной безопасности в регионе. Перед профильными органами поставлены задачи по уборке свалок в муниципалитетах, патрулированию лесничеств и пр.
Как было отмечено на совещании, в связи с наступлением сухой и теплой погоды в Волгоградской области риск природных пожаров резко возрастает – ситуация остается напряженной даже несмотря на то, что в целом регионе отмечается сокращение количества возгораний и пострадавших при этом.
– В наступающем пожароопасном сезоне, который в Волгоградской области традиционно проходит с апреля по октябрь, очень важно принять и реализовать все возможные меры с целью минимизации количества пожаров, возгораний, а, соответственно, и снижения случаев гибели людей, нанесения ущерба здоровью жителей и имуществу, – подчеркнул в своем выступлении губернатор Волгоградской области. Андрей Бочаров также напомнил, что в регионе реализуется целый комплекс противопожарных мероприятий, позволяющих удерживать пожароопасную ситуацию под контролем. – Силы и средства региональной противопожарной службы переведены на усиленный режим работы. В целом план необходимых мероприятий на текущий 2024 год со сроками и ответственными лицами утвержден на состоявшейся 27 марта областной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, и выполняется в соответствии с графиком.
По информации обладмина, в Волгограде и области уже ведется выявление свалок мусора и мест скопления горючих отходов, расчистка населенных пунктов, обочин дорог, лесных массивов от сухой растительности, в том числе и контролируемый отжиг.
Учитывая погодные условия, с 1 апреля 2024 года в Волгоградской области введен период пожароопасного сезона.
Всем структурам глава Волгоградской области поручил:
- продолжить мониторинг пожароопасной обстановки и в случае необходимости незамедлительно, с применением всех сил и средств, реагировать на возгорания;
- держать на личном контроле своевременное и в полном объеме проведение комплекса профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в населенных пунктах;
- в установленный срок завершить уборку территорий муниципальных образований, в том числе от горючих отходов и свалок мусора;
- держать на особом контроле своевременный вывоз мусора с контейнерных площадок;
- приступить к работе по опашке земель и окосу растительности вокруг населенных пунктов и автомобильных дорог;
- усилить профилактическую, контрольную и разъяснительную работу с населением, в том числе по соблюдению правил пожарной безопасности — особое внимание обратить на садоводческие и дачные товарищества, а также места массового отдыха людей;
- активизировать рейдовую работу по соблюдению правил пожарной безопасности, привлекая к участию членов муниципальных казачьих дружин, волонтеров, добровольцев;
- усилить работу административных комиссий по выявлению и пресечению нарушений правил пожарной безопасности и благоустройства территорий;
- особое внимание обратить на состояние мест общего пользования, дворовые территории, приусадебные участки, на принятие мер по их расчистке, уборке мусора и приведению в порядок;
- нарастить активность патрульных групп лесничеств в целях патрулирования лесного фонда и земельных участков, примыкающих к лесам;
- продолжить приведение в порядок действующих и создание новых минерализованных полос, а также подготовку дорог для проезда спецтехники;
- продолжить работу с ресурсоснабжающими организациями с целью обеспечения пожарной безопасности объектов электроэнергетики, газового и коммунального хозяйства;
- в мае текущего года организовать и провести в Волгоградской области учебно-методические сборы по пожарной безопасности с участием глав муниципальных районов, городских округов и поселений, а также профильных федеральных ведомств и служб.