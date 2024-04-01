В Волгограде кортеж тягачей доставил два новых скоростных трамвая





На выходных в Волгограде развернулась спецоперация по отгрузке новых трамваев. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на городскую администрацию, первые две единицы подвижного состава доставлены в город специальными тягачами, а в разгрузке были задействованы сразу два мощных крана.

- Первые два трамвая модели «Львенок» в минувшие выходные прибыли на базу АО «ЭлектроТранспорт Плюс», расположенную по ул. Ангарской в Дзержинском районе Волгограда. После обкатки, постановки на учет, обучения сотрудников работе на новом подвижном составе и других обязательных процедур вагоны выйдут на маршруты, — рассказали журналистам в мэрии.

Во время транспортировки для защиты от мелких повреждений и взоров зевак электротранспорт был скрыт под специальной защитной тканью.

Напомним, в 2023 году компания «ЭлектроТранспорт Плюс», обслуживающая трамвайную инфраструктуру областного центра, заключила контракт с предприятием «ПК Транспортные системы» на поставку 62 новых трамваев моделей «Львенок» и «Невский». По планам перевозчика, 38 вагонов будут задействованы для обслуживания метротрама, а 24 единицы — на наемных маршрутах.

Модель «Львенок» имеет односекционное, а модель «Невский» — трёхсекционное исполнение. Новые трамваи соответствуют всем современным стандартам пассажирских перевозок. Оснащены системами видеонаблюдения и климат-контроля. Кроме того, благодаря низкозольной конструкции электротранспорт в большей степени приспособлен для людей с ограниченными возможностями.

Отметим, отгрузка всей партии должна завершиться до конца 2024 года и позволит несколько обновить парк электротранспорта. При этом в настоящее время городские маршруты ежедневно обслуживают порядка 120 трамваев.

Фото: администрация Волгограда / t.me