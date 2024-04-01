В Волгограде каждый восьмой работник не прочь подшутить над коллегами





1 апреля во всем мире традиционно отмечают День смеха. Как выяснили эксперты компании SuperJob, несмотря на не самую располагающую обстановку в стране, россияне не теряют чувства юмора. Так, в Волгограде каждый восьмой работник планирует подшутить в этот день над своими коллегами.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на результаты исследования, юмор на работе считает уместным каждый второй горожанин. Большинство опрошенных уверены, что шутки помогают разрядить обстановку и наладить доверительную атмосферу.

Однако руководители предприятий довольно редко становятся объектами розыгрышей. Подколоть начальство решаются лишь 12% респондентов. Как правило, это сотрудники старше 45 лет.