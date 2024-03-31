В ЦПКиО Волгограда разыграли книги с автографом льва





Четыре книги с автографом льва «ушли с молотка» на игровом аукционе в ЦПКиО. Как рассказали V102.RU в администрации парка, три произведения «Король Лев» и один рассказ «Львенок и черепаха» с автографом настоящего льва выиграли волгоградцы, предложившие в целом более 80 книг из собственной домашней библиотеки.





Напомним, по правилам розыгрыша призы полагались людям, предложившим максимальное количество книг из собственной библиотеки. Так, менее чем за полчаса были определены три победителя – молодые волгоградцы принесли 82 книги и получили взамен два экземпляра «Король Лев» и рассказ «Львенок и черепаха». Четвертую книгу получила маленькая гостья парка, которая смогла угадать высоту самого высокого колеса обозрения Волгограда, расположенного в ЦПКиО. Напомним, по правилам розыгрыша призы полагались людям, предложившим максимальное количество книг из собственной библиотеки. Так, менее чем за полчаса были определены три победителя – молодые волгоградцы принесли 82 книги и получили взамен два экземпляра «Король Лев» и рассказ «Львенок и черепаха». Четвертую книгу получила маленькая гостья парка, которая смогла угадать высоту самого высокого колеса обозрения Волгограда, расположенного в ЦПКиО.





Уже в следующие выходные ЦПКиО приглашает волгоградцев на фестиваль гриля. Организаторы обещают мясные вкусности, а для детей и взрослых будут работать интерактивные площадки. Уже в следующие выходные ЦПКиО приглашает волгоградцев на фестиваль гриля. Организаторы обещают мясные вкусности, а для детей и взрослых будут работать интерактивные площадки.

Игровой аукцион состоялся сегодня, 31 марта, на главной сцене Центрального парка культуры и отдыха. Автограф поставил самый настоящий лев, который живет в волгоградском зооцентре «Дино».Также сегодня в ЦПКиО состоялся СВОП-фестиваль, где жители смогли обменять свои книги, детскую одежду и игрушки на другие полезные вещи. А с 15:00 до 17:00 на футбольном поле состоялась игра в килу и стеношный бой.