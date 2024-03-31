В ЦПКиО Волгограда разыграли книги с автографом льва

Общество 31.03.2024 17:48
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31.03.2024 17:48
Четыре книги с автографом льва «ушли с молотка» на игровом аукционе в ЦПКиО. Как рассказали V102.RU в администрации парка, три произведения «Король Лев» и один рассказ «Львенок и черепаха» с автографом настоящего льва выиграли волгоградцы, предложившие в целом более 80 книг из собственной домашней библиотеки.Игровой аукцион состоялся сегодня, 31 марта, на главной сцене Центрального парка культуры и отдыха. Автограф поставил самый настоящий лев, который живет в волгоградском зооцентре «Дино».
Напомним, по правилам розыгрыша призы полагались людям, предложившим максимальное количество книг из собственной библиотеки. Так, менее чем за полчаса были определены три победителя – молодые волгоградцы принесли 82 книги и получили взамен два экземпляра «Король Лев» и рассказ «Львенок и черепаха». Четвертую книгу получила маленькая гостья парка, которая смогла угадать высоту самого высокого колеса обозрения Волгограда, расположенного в ЦПКиО.Также сегодня в ЦПКиО состоялся СВОП-фестиваль, где жители смогли обменять свои книги, детскую одежду и игрушки на другие полезные вещи. А с 15:00 до 17:00 на футбольном поле состоялась игра в килу и стеношный бой.
Уже в следующие выходные ЦПКиО приглашает волгоградцев на фестиваль гриля. Организаторы обещают мясные вкусности, а для детей и взрослых будут работать интерактивные площадки.Фото ЦПКиО
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