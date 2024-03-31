Гигантская пробка образовалась на выезде из Волгограда

Общество 31.03.2024 12:41
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31.03.2024 12:41
В Городищенском районе Волгоградской области образовалась огромная пробка. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Яндекс Пробки, дорожный затор протяженностью в несколько километров наблюдается при выезде из областного центра в сторону Ерзовки.Причина трудностей с движением – ремонтные работы, которые проводятся на участке дороги. Затор может быть вызван в том числе большим количеством транспорта, который устремился на дачные участки.
Изумительной красоты первоцветы распустились в лесу под Волгоградом31.03.2024 15:07
Общество 31.03.2024 15:07
Алексей Теплый предрек погоду на апрель и май в Волгоградской области31.03.2024 08:54
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Общество 31.03.2024 08:05
В Волгограде опубликовано расписание работы дачных автобусов на апрель 2024 года31.03.2024 07:22
Общество 31.03.2024 07:22
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Общество 30.03.2024 20:57
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Общество 30.03.2024 19:37
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Общество 30.03.2024 18:36
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Общество 30.03.2024 18:18
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Общество 30.03.2024 16:06
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Общество 30.03.2024 15:56
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