В Волгоград на исходе первого календарного месяца весны наконец пришло долгожданное тепло. Уже в предстоящие выходные волгоградские синоптики прогнозируют в городе на Волге весьма жаркую погоду. Но и не дожидаясь щедрых подарков от природы, горожане, довольствуясь малым, высыпали на похорошевшие улицы.

Фотограф ИА «Высота 102» Павел Мирошкин прогулялся накануне по Волгограду и показал, как волгоградцы встречают весну.





Интересно, что в разгар последнего рабочего дня на неделе на набережной Волгограда оказалось немало людей. Похоже, что теплая погода не дает усидеть на рабочих местах – и волгоградцы используют любую возможность, чтобы прогуляться по улицам. Свежий легкий ветер с реки, пробуждающаяся наконец природа действительно заряжают позитивным настроем на весь оставшийся трудовой день.









Для прогулок волгоградцы предпочитают выбирать новые пешеходные пространства вдоль Волги. Сюда приходят и целыми семьями, парочками для уединенных бесед и в компании с любимыми питомцами. Кто-то же уединяется и в полной тишине созерцает пока еще лишенные ярких красок «прозрачные» пейзажи Заволжья.









К слову, радуются волгоградской весне не только местные жители, но и гости. Веселая пара студентов из Индии попала в объектив фотокорреспондента. Совершенно не стесняясь прохожих, молодые люди делали фото, пели, танцевали и снимали видео.





На Мамаевом кургане тем временем у представителей фауны хватает своих весенних забот. Вот, к примеру, не слишком воспитанный голубь пытается утащить из беличьей кормушки пару орехов себе на обед. У пушистого грызуна выбор – охранять свое имущество от незваных гостей или все-таки утолить подступившую жажду.













Про прогнозу Волгоградского ЦГМС, уже в предстоящую субботу, 30 марта, в Волгограде ожидается до +14 градусов, а в воскресенье и вовсе +19. Прекрасная возможность провести время на свежем воздухе с друзьями или детьми. У последних, у слову, можно на время одолжить самокат и ненадолго вернуться в беззаботное время.









Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»