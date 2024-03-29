Путин уволил главного волгоградского спасателя Николая Любавина

Указом Президента РФ Владимира Путина начальник Главного управления МЧС России по Волгоградской области Николай Любавин освобожден от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию по выслуге лет, сообщает V102.RU со ссылкой на ведомство. В последний рабочий день Николай Любавин попрощался с коллективом. Бывший руководитель регионального спасательного ведомства поблагодарил личный состав за совместную работу и пожелал новых успехов.



Напомним, известие о том, что начальник ГУ МЧС по Волгоградской области покидает свой пост, пришло 1 марта. Тогда также предполагалось, что причиной отставки стал уход на пенсию. Однако в региональном управлении эту информацию не подтверждали, предлагая дождаться Указа Президента РФ.

Николай Любавин возглавил ГУ МЧС России по Волгоградской области в ноябре 2020 года по Указу Президента Российской Федерации № 737 от 25.11.2020г. Специальное звание высшего начальствующего состава генерал-майор внутренней службы он получил до официального назначения в должность – в июне 2020 года, являясь временно исполняющим обязанности начальника Главного управления МЧС России по Волгоградской области.

Любавин начинал карьеру в Ставрополе пожарным 8 пожарной части 3 отряда Государственной противопожарной службы в 1996 году. Из Ставропольского края он и был назначен в Волгоград.



В начале 2024 года Николай Любавин оказался в центре скандала. В Сеть слили видео, на котором во время служебного совещания Николай Любавин резко высказывался в адрес действующих сотрудников и даже желал им заболеть онкологией. После этого руководство МЧС организовало проверку.

