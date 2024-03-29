Общество

Путин уволил главного волгоградского спасателя Николая Любавина

Общество 29.03.2024 15:16
0
29.03.2024 15:16


Указом Президента РФ Владимира Путина начальник Главного управления МЧС России по Волгоградской области Николай Любавин освобожден от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию по выслуге лет, сообщает V102.RU со ссылкой на ведомство. В последний рабочий день Николай Любавин попрощался с коллективом. Бывший руководитель регионального спасательного ведомства поблагодарил личный состав за совместную работу и пожелал новых успехов.

Напомним, известие о том, что начальник ГУ МЧС по Волгоградской области покидает свой пост, пришло 1 марта. Тогда также предполагалось, что причиной отставки стал уход на пенсию. Однако в региональном управлении эту информацию не подтверждали, предлагая дождаться Указа Президента РФ. 

Николай Любавин возглавил ГУ МЧС России по Волгоградской области в ноябре 2020 года по Указу Президента Российской Федерации № 737 от 25.11.2020г.  Специальное звание высшего начальствующего состава генерал-майор внутренней службы он получил до официального назначения в должность – в июне 2020 года, являясь временно исполняющим обязанности начальника Главного управления МЧС России по Волгоградской области.

Любавин начинал карьеру в Ставрополе пожарным 8 пожарной части 3 отряда Государственной противопожарной службы в 1996 году.  Из Ставропольского края он и был назначен в Волгоград.

В начале 2024 года Николай Любавин оказался в центре скандала. В Сеть слили видео, на котором во время служебного совещания Николай Любавин резко высказывался в адрес действующих сотрудников и даже желал им заболеть онкологией. После этого руководство МЧС организовало проверку. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
29.03.2024 18:02
Общество 29.03.2024 18:02
Комментарии

0
Далее
Общество
29.03.2024 17:53
Общество 29.03.2024 17:53
Комментарии

0
Далее
Общество
29.03.2024 16:27
Общество 29.03.2024 16:27
Комментарии

0
Далее
Общество
29.03.2024 16:17
Общество 29.03.2024 16:17
Комментарии

0
Далее
Общество
29.03.2024 14:56
Общество 29.03.2024 14:56
Комментарии

0
Далее
Общество
29.03.2024 14:36
Общество 29.03.2024 14:36
Комментарии

0
Далее
Общество
29.03.2024 13:28
Общество 29.03.2024 13:28
Комментарии

0
Далее
Общество
29.03.2024 12:23
Общество 29.03.2024 12:23
Комментарии

0
Далее
Общество
29.03.2024 12:13
Общество 29.03.2024 12:13
Комментарии

0
Далее
Общество
29.03.2024 11:22
Общество 29.03.2024 11:22
Комментарии

0
Далее
Общество
29.03.2024 10:12
Общество 29.03.2024 10:12
Комментарии

0
Далее
Общество
29.03.2024 10:01
Общество 29.03.2024 10:01
Комментарии

0
Далее
Общество
29.03.2024 09:13
Общество 29.03.2024 09:13
Комментарии

0
Далее
Общество
29.03.2024 07:22
Общество 29.03.2024 07:22
Комментарии

0
Далее
Общество
29.03.2024 06:50
Общество 29.03.2024 06:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:52
Волгоградский мебельщик Алхутов повторяет судьбу Бородавко. Но есть нюансСмотреть фотографииCмотреть видео
18:02
В Волжском возобновится работа парома «ДАЧНИК-1»Смотреть фотографии
17:53
Волгоградские оперативники помогли поймать сбытчиков метадона из двух столицСмотреть фотографииCмотреть видео
16:27
В Волгограде на две ночи закроют тоннель у «Акварели»Смотреть фотографии
16:17
Главой Нехаевского района Волгоградской области переизбрали Сергея КузнецоваСмотреть фотографии
15:56
Задержанный за взятку глава Городища Шельменков идет под судСмотреть фотографии
15:20
«Ростелеком» модернизировал сеть для 1750 многоквартирных домов Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:16
Путин уволил главного волгоградского спасателя Николая ЛюбавинаСмотреть фотографии
14:56
В ЦПКиО Волгограда построят 17-метровый аттракцион для экстремаловСмотреть фотографии
14:36
Ранее пропадавшего волгоградца с 28 марта ищут волонтеры и врачиСмотреть фотографии
14:07
В райцентре под Волгоградом обсуждают озаривший ночное небо сполохСмотреть фотографииCмотреть видео
13:37
Вывезли и привязали к дереву: в Волгограде осудят члена ОПГ за преступление 25-летней давностиСмотреть фотографии
13:28
МегаФон обеспечил связь под водой для сотрудников Нижегородской ГЭССмотреть фотографии
13:28
Из Волгограда депортируют двух граждан КитаяСмотреть фотографии
13:12
В Волгограде реставратора братской могилы оштрафовали на 100 тысячСмотреть фотографии
12:23
Главу района Волгоградской области наказали за игнор обращений жителейСмотреть фотографии
12:13
В Волгоградской области фиксируют рост производства одежды, автомобилей и оборудованияСмотреть фотографии
12:08
Волжанин расстрелял из винтовки мешавшую ему спать кошкуСмотреть фотографии
11:22
В Волгоградской области простились с сержантом Виктором АбушаевымСмотреть фотографии
11:12
В Волжском собаки покусали ребенка и двух женщин. Всем троим вцепились в лицоСмотреть фотографии
10:42
В Волгограде назвали даты репетиций парада ПобедыСмотреть фотографии
10:40
Вез шпон в Нижний Новгород: на севере Волгограда дотла выгорел большегруз из ТурцииСмотреть фотографии
10:22
Волгоградцы – в числе лучших инженеров РоссииСмотреть фотографии
10:12
Метеорологи до осени спрогнозировали погоду в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:01
Сужать нельзя отремонтировать: в Волгограде архитекторы рассказали о судьбе ул. МираСмотреть фотографии
09:13
В Волгограде началось строительство новых четырехполосных проездовСмотреть фотографии
08:55
«Красный Октябрь» ввел в эксплуатацию новое подъемное оборудованиеСмотреть фотографии
08:16
«Каустик» проиграл конкуренту за выживание в СуперлигеСмотреть фотографии
07:22
Съел перец из США и умер: друзья ищут родных умершего в Камышине одинокого мужчиныСмотреть фотографии
06:50
Губернатор выделил 62 млн рублей на ремонт воинских захоронений в регионеСмотреть фотографии
 