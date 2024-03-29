Общество

Губернатор выделил 62 млн рублей на ремонт воинских захоронений в регионе

Общество 29.03.2024 06:50
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29.03.2024 06:50


17 населённых пунктов на территории Волгоградской области получат субсидию на ремонт мемориалов, установленных на местах захоронения воинов, погибших при защите сталинградской земли во время Великой Отечественной войны. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров распорядился выделить на реставрацию братских могил 62,8 млн рублей.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации Волгоградской области за подписью губернатора Андрея Бочарова, наибольшую субсидию получит Россошенское сельское поселение – 12,2 млн рублей, город Волгоград – 11,7 млн рублей. 

Субсидии также получат: 

  • Качалинское сельское поселение – 6,9 млн рублей, 
  • город Волжский – 6 млн рублей, 
  • Сиротинское сельское поселение – 5,3 млн рублей, 
  • Аксайское сельское поселение – 4,8 млн рублей, 
  • Николаевский муниципальный район – 3,1 млн рублей, 
  • Фрунзенское сельское поселение – 2,3 млн рублей, 
  • Васильевское сельское поселение – 2 млн рублей, 
  • Рахинское сельское поселение – 1,7 млн рублей, 
  • Жутовское сельское поселение – 1,3 млн рублей, 
  • Ахтубинское сельское поселение – 1 млн рублей, 
  • Озерское сельское поселение – 0,9 млн рублей, 
  • р. п. Средняя Ахтуба – 0,9 млн рублей, 
  • Краснянское сельское поселение – 0,8 млн рублей, 
  • Иловлинское городское поселение – 0,5 млн рублей.

 

Отметим, что дотации распределены в рамках федеральной программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы».

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