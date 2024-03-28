Стало известно, чем застроят военный городок в Волгограде после его сноса

На территории военного городка №68 в поселке Латошинка Тракторозаводского района после сноса строений возведут многоквартирные жилые дома. Об этом V102.RU сообщили в комитете госимущества Волгоградской области в ответе на редакционный запрос.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области инвесторам предлагают освоить два земельных участка, где в настоящее время располагаются военный городок и больница. В настоящее время оба объекта не функционируют. В облкомимуществе пояснили, что такая практика по стимулированию инвестиционной деятельности в регионе применяется с прошлого года.

- С 2023 года инвесторам, которые берут на себя дорогостоящие работы по сносу ветхих зданий, земельные участки под ними решено предоставлять в аренду без проведения торгов для реализации инвестпроектов, - сообщили информагентству в профильном комитете обладмина.

Так, помимо сноса старых сооружений недействующего военного городка предлагается выполнить демонтаж ветхого здания на ул. Голубева,1 в Красноармейском районе Волгограда, где ранее располагалось одно из подразделений больницы № 24.

- Здание находится в аварийном состоянии и подлежит сносу. В дальнейшем на этом участке планируется многоквартирная застройка, - рассказали в ведомстве.

Фото из архива V102.RU