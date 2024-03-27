В элитном поселке Волгограда снесут военный городок

В Волгоградской области инвесторы получат возможность освоить два участка, где раньше располагались военный и больничный городки. Как сообщает V102.RU со ссылкой на постановление администрации Волгоградской области, при этом здания и сооружения, расположенные на данных участках, будут снесены.
В частности, планируется демонтировать десятки зданий на территории бывшего военного городка №68 в поселке Латошинка Тракторозаводского района. Будут снесены 3 казармы, 3 КПП, 2 столовые, овощехранилище, котельная, 12 складов и другие помещения. Площадь освобождаемого для инвестора участка составит около 34 тысяч квадратных метров.
Также зачистят территорию бывшего больничного городка в Красноармейском районе, где ранее располагалась больница №24, на улице Голубева, 1. В настоящее время это учреждение здравоохранения уже не функционирует.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU