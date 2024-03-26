В Волгограде нашли проектировщика перестройки дома с колоннами

Сооружение с колоннами на площади Ленина, где раньше располагался гидромелиоративный техникум, а затем – технический колледж, власти намерены приспособить под центр, в котором будут готовить кадры в сфере культуры. В частности, здесь оборудуют залы, сценические площадки для обучения специалистов волгоградского института культуры и консерватории имени Серебрякова. При этом ранее обсуждались другие варианты реконструкции давно пустующего здания – начиная от обустройства здесь Дома юстиции до переезда администрации Волгограда.
Общество 26.03.2024 08:49
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26.03.2024 08:49
Сооружение с колоннами на площади Ленина, где раньше располагался гидромелиоративный техникум, а затем – технический колледж, власти намерены приспособить под центр, в котором будут готовить кадры в сфере культуры. В частности, здесь оборудуют залы, сценические площадки для обучения специалистов волгоградского института культуры и консерватории имени Серебрякова. При этом ранее обсуждались другие варианты реконструкции давно пустующего здания – начиная от обустройства здесь Дома юстиции до переезда администрации Волгограда.
Подведены итоги аукциона на подготовку проекта капитальной переделки исторического здания на проспекте Ленина, 48. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, на аукцион была подана единственная заявка с максимальной стоимостью контракта, которая соответствовала необходимым требованиям. Пока имя победителя не разглашается.Ранее, напомним, сообщалось о выделении 48,8 миллиона рублей на подготовку проекта обустройства культурно-образовательного центра, под который отдали здание бывшего технического колледжа, расположенного на проспекте Ленина, 48. Проект подготовят к июню 2025 года.
Сооружение с колоннами на площади Ленина, где раньше располагался гидромелиоративный техникум, а затем – технический колледж, власти намерены приспособить под центр, в котором будут готовить кадры в сфере культуры. В частности, здесь оборудуют залы, сценические площадки для обучения специалистов волгоградского института культуры и консерватории имени Серебрякова. При этом ранее обсуждались другие варианты реконструкции давно пустующего здания – начиная от обустройства здесь Дома юстиции до переезда администрации Волгограда.
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