Стаю крыс насильно выдворяют в Волгограде из жилого дома по решению суда





В Волгограде управление Роспотребнадзора добилось выселения стаи крыс из многоквартирного дома №56, расположенного на ул. Сологубова. Обязанность выдворения грызунов на улицу возложили на управляющую компанию по решению суда.

Как рассказали в РПН, в кирпичном девятиэтажном доме крысам жилось сытно и вольготно на протяжении длительного времени. Грызуны плодились, при этом управляющая компания, судя по всему, не видела ничего дурного в их соседстве с людьми. Волгоградцы же, напротив, были не рады, в связи с чем обратились с жалобой в надзорное ведомство.

– В подъезде дома выявлено наличие следов пребывания крыс, благоприятные условия для их размножения, засорение мусороприемного ствола бытовым мусором, а также наличие бытового мусора под лестницей на первом этаже и при входе в подвальное помещение, – сообщили в Роспотребнадзоре. – С целью восстановления нарушенных прав граждан управлением был подан иск о понуждении управляющей компании принять меры по устранению нарушений требований санитарного законодательства РФ и провести санитарно-противоэпидемические мероприятия.

Накануне районный суд удовлетворил иск ведомства – на ООО «УК «ЭКОСИТИ» возложены обязательства о проведении необходимых санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.