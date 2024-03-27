Клещи проснулись и пошли в атаку на жителей Волгоградской области

Первый в этом году случай укуса человека клещом зарегистрирован в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в территориальном управлении Роспотребнадзора, о начале сезона активности клещей следует помнить при выезде на природу или дачу. Нужно одеваться соответствующим образом, чтобы уменьшить попадание насекомого под одежду, и осматривать себя после прогулки.

В Волгоградской области действуют природные очаги инфекций, переносчиками которых являются клещи ― это Крымская геморрагическая лихорадка, иксодовый клещевой боррелиоз, туляремия и лихорадка Ку.

После укуса клеща необходимо обратиться к врачу и не заниматься самолечением.