Телеком

В волгоградской глубинке в интернет чаще выходят по пятницам – билайн

Телеком 28.03.2024 14:26
0
28.03.2024 14:26


Жители небольших сел Волгоградской области в пятницу больше пользуются мобильным интернетом, чем в другие дни недели. При этом мужчины более активны в Сети, чем женщины.
Такие выводы сделали эксперты сервиса «билайн.аналитика» на основе анализа обезличенных данных клиентов из небольших населённых пунктов. Там в конце 2023 года появился скоростной мобильный интернет билайн в ходе реализации федерального проекта по устранению цифрового неравенства.
В рамках исследования в выборку «билайн аналитика» попали несколько хуторов – Фастов (Иловлинский район), Пристеновский (Чернышовский район), Карпунин (Камышинский район), Базки (Серафимовичский муниципальный район). Как выяснилось, уровень проникновения смартфонов в глубинке довольно высок. В перечисленных населенных пунктах ими пользуется 96% клиентов билайн. Как оказалось, женщины в сельской местности больше пользуются мобильным интернетом после 19.00, мужчины – после 20.00.  При этом мужчины потребляют трафика в 2 раза больше.
На первом месте по популярности и у мужчин, у и женщин оказались соцсети, на втором – мессенджеры, на третьем – видеосервисы.

В 2023 году в 38 небольших населенных пунктах Волгоградской области впервые появился скоростной мобильный интернет и качественная голосовая связь билайн, в том числе при взаимодействии с другими операторами связи.
Как известно, для использования скоростного мобильного интернета необходим смартфон с поддержкой технологии 4G (информация об этом есть в настройках телефона) и сим-карта, выпущенная после 2016 года. Обменять сим-карту на поддерживающую 4G абоненты билайн могут в любом салоне билайна в Волгоградской области.
Благодаря расширению покрытия сети 4G клиенты билайн могут оставаться на связи с близкими в различных ситуациях. Качество услуг зависит от разных факторов. «Умная сеть» билайна – комплекс решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть, в целях улучшения качества связи. Подробнее об этом читайте
Фото  ПАО «ВымпелКом».
Реклама. ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru
г. Москва, ОГРН 1027700166636

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
28.03.2024 12:09 Реклама
Телеком 28.03.2024 12:09 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.03.2024 15:18 Реклама
Телеком 20.03.2024 15:18 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.03.2024 16:29 Реклама
Телеком 19.03.2024 16:29 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.03.2024 17:07 Реклама
Телеком 18.03.2024 17:07 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.03.2024 13:16
Телеком 15.03.2024 13:16
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.03.2024 11:04
Телеком 14.03.2024 11:04
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.03.2024 13:14
Телеком 12.03.2024 13:14
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.03.2024 15:57 Реклама
Телеком 11.03.2024 15:57 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.03.2024 10:40 Реклама
Телеком 08.03.2024 10:40 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.03.2024 12:30 Реклама
Телеком 07.03.2024 12:30 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.03.2024 09:44
Телеком 07.03.2024 09:44
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.03.2024 10:28
Телеком 04.03.2024 10:28
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.02.2024 09:12
Телеком 29.02.2024 09:12
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.02.2024 13:44
Телеком 22.02.2024 13:44
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.02.2024 10:31 Реклама
Телеком 21.02.2024 10:31 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:22
В Волго-Ахтубинской пойме под Волгоградом тушат очаги горящей травыСмотреть фотографии
17:44
Бастрыкин поручил возбудить дело после двух нападений собак на школьницу в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:53
В Волжском отразили условную атаку террористовСмотреть фотографии
16:36
Пограничники задержали прорывавшуюся в Россию иностранкуСмотреть фотографии
16:31
Вину не признают: за «золотой парашют» осудят экс-главу Серафимовичского района Пономарева и его замаСмотреть фотографии
16:23
«ВПАТП №7» заплатит 200 тыс. рублей выпавшей из автобуса волгоградкеСмотреть фотографии
16:10
Под Волгоградом арестован 33-летний Цой, избивший в магазине пенсонеркуСмотреть фотографии
16:04
При покупке недвижимости 90% сделок в Волгограде проходит с использованием ипотекиСмотреть фотографии
15:45
В Волжском после запуска дачных автобусов сократят рейсы на городских маршрутахСмотреть фотографии
15:33
Рабочих заводов «Красный Октябрь» и «Метеор» эвакуировали по учебной тревогеСмотреть фотографии
14:03
Стало известно, чем застроят военный городок в Волгограде после его сносаСмотреть фотографии
13:26
Расписание поезда Волгоград-1 – Арчеда изменят 1 и 8 апреляСмотреть фотографии
13:24
Из Беларуси в Волгоград привезли чудотворную иконуСмотреть фотографии
13:19
Волгоградское ГУ МВД России выбилось в лидеры по «успеваемости» в 2023 годуСмотреть фотографии
13:14
В Волгограде современные технологии помогают повысить энергоэффективность домов на ул. НевскойСмотреть фотографииCмотреть видео
12:31
Забвение закончилось: Бочаров объявил о начале долгожданной реконструкции ЦУМаСмотреть фотографии
12:13
На ежедневные звонки мошенников жалуется каждый пятый волгоградецСмотреть фотографии
12:05
Саженцы, семена и рассада: адреса ярмарок для волгоградских садоводовСмотреть фотографии
11:34
Цементный завод под Волгоградом выбрал оригинальный способ не платить налогиСмотреть фотографии
11:17
Зарезавшему любовницу на глазах у сына волгоградцу вменили еще две статьиСмотреть фотографии
11:07
Проект трансформации техникума в культурный центр в Волгограде сделает реставратор ЦУМаСмотреть фотографии
11:06
Стаю крыс насильно выдворяют в Волгограде из жилого дома по решению судаСмотреть фотографии
10:23
В Саратовской области из-за паводка эвакуируют людей, скот, закрывают дорогиСмотреть фотографии
10:17
Минобороны России оцифрует удостоверения участников СВОСмотреть фотографии
10:06
В Волгограде на ремонт корпуса облбольницы №1 выделили 340 млн рублейСмотреть фотографии
10:04
Пошла жара: в Волгоградской области потеплеет до +17 градусовСмотреть фотографии
09:20
Более 400 волгоградских школьников участвуют в фестивале «Здоровое поколение»Смотреть фотографии
09:03
Мебельщик Алхутов просит суд Волгограда не затягивать с приговоромСмотреть фотографии
08:32
Под Волгоградом начались антитеррористические ученияСмотреть фотографии
08:18
Потепление до +17 ожидает Волгоградскую областьСмотреть фотографии
 