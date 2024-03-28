В волгоградской глубинке в интернет чаще выходят по пятницам – билайн

Телеком 28.03.2024 14:26
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28.03.2024 14:26
Жители небольших сел Волгоградской области в пятницу больше пользуются мобильным интернетом, чем в другие дни недели. При этом мужчины более активны в Сети, чем женщины.
Такие выводы сделали эксперты сервиса «билайн.аналитика» на основе анализа обезличенных данных клиентов из небольших населённых пунктов. Там в конце 2023 года появился скоростной мобильный интернет билайн в ходе реализации федерального проекта по устранению цифрового неравенства.
В рамках исследования в выборку «билайн аналитика» попали несколько хуторов – Фастов (Иловлинский район), Пристеновский (Чернышовский район), Карпунин (Камышинский район), Базки (Серафимовичский муниципальный район). Как выяснилось, уровень проникновения смартфонов в глубинке довольно высок. В перечисленных населенных пунктах ими пользуется 96% клиентов билайн. Как оказалось, женщины в сельской местности больше пользуются мобильным интернетом после 19.00, мужчины – после 20.00. При этом мужчины потребляют трафика в 2 раза больше.
На первом месте по популярности и у мужчин, у и женщин оказались соцсети, на втором – мессенджеры, на третьем – видеосервисы.
В 2023 году в 38 небольших населенных пунктах Волгоградской области впервые появился скоростной мобильный интернет и качественная голосовая связь билайн, в том числе при взаимодействии с другими операторами связи.
Как известно, для использования скоростного мобильного интернета необходим смартфон с поддержкой технологии 4G (информация об этом есть в настройках телефона) и сим-карта, выпущенная после 2016 года. Обменять сим-карту на поддерживающую 4G абоненты билайн могут в любом салоне билайна в Волгоградской области.
Благодаря расширению покрытия сети 4G клиенты билайн могут оставаться на связи с близкими в различных ситуациях. Качество услуг зависит от разных факторов. «Умная сеть» билайна – комплекс решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть, в целях улучшения качества связи. Подробнее об этом читайте.
Фото ПАО «ВымпелКом».
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