Лучше поздно, чем никогда: в Волгограде дачные автобусы могут запустить с 12 апреля





С 12 апреля в Волгограде могут начать работать дачные автобусные маршруты. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на городской центр управления пассажирскими перевозками, речь идёт о запуске всех 12 муниципальных транспортных направлений.

– Сообщение будет возобновлено по обычному для апреля расписанию движения, когда автобусы обслуживают маршруты в выходные дни, а также в среду и пятницу, – подтвердили информацию сотрудники департамента городского хозяйства администрации Волгограда.

Важно подчеркнуть, что для организации работы дачных автобусных маршрутов городским властям предстоит отыграть тендер на право организации пассажирских перевозок. Как правило, эта процедура — юридическая формальность. Маршруты традиционно обслуживаются муниципальным транспортным предприятием «ВПАТП № 7». Однако и эта формальность пока что не соблюдена.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в администрацию Волгограда за комментарием по вопросу обслуживания данных автобусных направлений, однако в пресс-службе мэрии уклонились от содержательного ответа.

Напомним, традиционно в Волгограде работают 12 муниципальных автобусных маршрутов: № 32 «Судоверфь — СНТ «Нефтяник» — СНТ «Татьянка», № 45 «Пос. Руднева — Дачи Кировец», № 48э «ВГТЗ — Дачи», № 50э «Обувная фабрика — С/о Автотранспортник», № 53э «ЖД Вокзал — С/о Орошенец», № 54э «ЖД Вокзал — С/о Слава», № 56э «З-д Ермана — Лесник», № 57э «33-я школа — С/о «Шельф», № 58э «З-д Петрова — С/о Здоровье», № 60э «Тулака — С/о Спутник», № 7э «39-я Гвардейская — Дачи «Металлург», № 99э «ВГТЗ — Дамба».

В 2023 году дачные направления обслуживались в период с 8 апреля по 6 ноября. При этом традиционно в начале дачного сезона автобусы осуществляют движение по сокращённому расписанию. В полную же силу маршруты, как правило, начинают работать на майские праздники. С 1 мая в расписание добавляются вечерние рейсы, а также начинается работа подвижного состава по вторникам и четвергам.

Стоит отметить, что садоводам на территории Волжского повезло несколько больше, чем волгоградским дачникам. Как ранее уже сообщало ИА «Высота 102», в 2024 году на территории города-спутника работа дачных муниципальных маршрутов возобновится уже с 1 апреля.